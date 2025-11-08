У темряви є очі: вчені пояснили безліч яскравих точок, що відбиваються у темряві

Якщо освітити сад або вулицю ліхтарем, можна помітити безліч точок, що відбиваються. Погані новини полягають у тому, що насправді ці яскраві точки — не що інше, як очі живих істот.

Кажуть, що якщо довго дивитися в безодню, безодня подивиться у відповідь. За словами вчених, це вельми справедливо, коли йдеться про ситуацію, коли ви висвітлюєте за допомогою ліхтаря поле або сад вночі. Якщо направити ліхтар у темряву, можна помітити безліч маленьких точок світла — за словами вчених, найімовірніше, це очі павука, пише IFLScience.

Перебуваючи в безпеці в тіні, павуки можуть ховатися в траві, залишаючись невидимими принаймні для людського ока. Однак очі павуків світяться так само як і в котячих. Але чому?

У яких тварин світяться очі?

Дослідники виявили, що очі павуків насправді світяться через tapetum lucidum. З тієї ж причини світяться очі не тільки павуків, а й кішок і великих білих акул, а очі північних оленів взимку синіють.

Що ж це таке? У глибині очей багатьох тварин знаходиться цей "шар, що сяє", розташований за сітківкою, що діє як відбивальний батут. За словами вчених, він ефективно відбиває світло, що проходить через сітківку, назад до фоторецепторних клітин, даючи їм повторний шанс вловити слабке світло.

Чому у павуків світяться очі?

Ефект tapetum lucidum наділяє своїх володарів неймовірним нічним зором і трапляється у найрізноманітніших видів, зокрема й павуків-вовків. Чому ж їхні очі світяться вночі? Насправді за словами вчених, уся справа в ліхтарі, який ми направляємо на них.

За словами експертів Окружної ради з охорони природи округу Салліван, tapetum lucidum відбиває світло назад від очей до джерела світла, створюючи враження, що очі світяться. Відомо, що більшість павуків-вовків (Lycosidae) полюють у тьмяному світлі сутінків і Місяця.

Чотири великих задніх ока павуків-вовків оснащені добре розвиненою тапетою, що допомагає їм помічати рух здобичі в умовах слабкої освітленості. Однак вночі павуків-вовків легко помітити в імлі, оскільки тапета в їхніх великих очах яскраво світиться.

Таким чином, якщо вночі спрямувати ліхтар у сад або поле, можна помітити безліч маленьких вогників, що світяться у відповідь — найімовірніше, це будуть очі павуків.

