Ужасное воскрешение: какие реальные эксперименты вдохновили Мэри Шелли на создание "Франкеншейна"

После выхода фильма Гильермо дель Торо ученые вспомнили реальную науку, вдохновившую Мэри Шелли на создание романа "Франкенштейн". На самом деле в основе истории реальные жуткие эксперименты.

Сегодня нам многое известно о том, как функционирует человеческое тело, однако так было не всегда. Было время, когда-то, как наши ткани и нервы производят движение, было полной загадкой, которую исследователи стремились разгадать. После выхода на Netflix "Франкенштейна" режиссера Гильермо дель Торо, ученые вспомнили реальную науку, которая вдохновила Мэри Шелли на создание романа, пишет IFLScience.

Животное электричество

История берет свое начало с итальянского врача Луиджи Гальвани, который в 1780-х годах провел серию экспериментов с лягушками. Отметим, что существует несколько версий тогдашних событий, однако, по словам историков из Мюнстерского университета, все началось со стола, полного лягушек, использовавшихся для обучения медицине.

В то время лягушек часто использовали в медицинской практике для вскрытий, но в какой-то момент произошло нечто неожиданное: один из ассистентов Гальвани коснулся лягушачьей лапки скальпелем, а другой студент в этот момент якобы заметил искру в глазах земноводного. С этого момента Гальвани начал свои поиски "животного электричества" – силы, которая, как считалось, могла объяснить движение мышц.

Лягушки Франкенштейна

Чтобы проверить свою историю, Гальвани с коллегами использовал еще несколько лягушек: амфибиям отрезали верхнюю часть тела, оставив лишь ноги и нервы.

Далее животных подвесили на металлические крюки на железных перилах своей террасы, надеясь, что молния ударит в них, заставив подергиваться. Результаты показали, что во время грозы ноги лягушек действительно двигались.

Позже Гальвани доказал, что этого эффекта можно добиться и без молнии, соединив нервы с двумя разными металлами, образовавшими электрическую цепь. Его теория гальванизма родилась в 1786 году и стала настоящим прорывом, захватившим воображение молодой Мэри Шелли, написавшей в 1818 году "Франкенштейна".

Иллюстрация того, как лягушки были подготовлены к экспериментам Гальвани Фото: Wellcome Collection

Гальванизированный труп

Однако на этом все не закончилось. Племянник Гальвани, Джованни Альдини продолжил дело дяди. По словам доктора Остина Лима, Альдини начал испытания на существах гораздо более крупных, чем лягушки.

В результате он представил публике гальванизм, продемонстрировав обезглавленных быков, овец, лошадей и собак, которых он заставлял скрежетать зубами, моргать и дергаться с помощью электричества. И даже более, позже Альдини якобы продолжил эксперименты на людях.

Рассказом об экспериментах Альдини на людях поделился профессор истории Абертисвитского университета Иван Морус. По его словам, при первом применении этого процесса к лицу челюсть умершего преступника начала дрожать, прилегающие мышцы были ужасно деформированы, а один глаз даже открылся. Далее правая рука была поднята и сжата, а ноги и бедра пришли в движение.

Оцинкованный труп Фото: Wellcome Collection

