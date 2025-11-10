Массовый расстрел "здоровых" страусов вызвал волну возмущения: погибли сотни птиц

Всего несколько дней назад в загоне содержались 300 страусов, однако теперь там лежат их тела, накрытые брезентом. Птицы были расстреляны после того, как местные власти начали расследование.

Массовый расстрел страусов на ферме Universal Ostrich Farms в Британской Колумбии, Канада, вызвал волну возмущения. Теперь владельцы вступили в судебную тяжбу с федеральными властями из-за распоряжения правительства об уничтожении птиц, пишет Daily Mail.

Массовый расстрел страусов произошел спустя несколько месяцев после того, как Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов (CFIA) начало расследование на ферме после анонимного сообщения в декабре, в котором говорилось о гибели около трех десятков птиц в течение трех недель.

Эксперты провели тестирование, результаты которого подтвердили, что две птицы действительно заразились птичьим гриппом H5N1, высококонтагиозным штаммом птичьего гриппа. Данные агентства показали, что случаи гибели птиц продолжались до середины января, а общее число погибших достигло 69.

В то же время, по словам дочери владелицы фермы Кэти Паситни, власти совершили ошибку, так как страусы — не домашняя птицы, а некоторым из них было 35 лет. Более того, у каждой птицы было имя, а владельцы относились к ним как к питомцам.

В результате Паситни обратились в Верховный суд Канады с просьбой прекратить расстрел, настаивая на том, что птицы здоровы и не представляют угрозы общественности. И все же, на ферму прибыли грузовики и внедорожники агентства, а рабочие начали заносить оборудование. Затем по ферме разносились звуки выстрелов, а снаружи собрались противники отстрела.

Позже владельцы фермы обнаружили тела застреленных птиц и утверждают, что власти на самом деле погубили здоровых птиц.

Тела растрелянных птиц остались на ферме под брезентом Фото: Shutterstock

Верховный суд Канады наконец поставил точку в многомесячной судебной тяжбе за спасение сотен страусов, заразившихся птичьим гриппом. Отметим, что процесс привлек внимание и даже поддержку министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего.

Верховный суд Канады отклонил апелляцию владельцев Universal Ostrich Farms, которые пытались отменить федеральный указ, предписывающий уничтожение их стада. Это решение устранило последнее юридическое препятствие на пути к расстрелу птиц.

Эксперты CFIA также заявили, что следующим шагом станут меры по депопуляции и утилизации для сдерживания распространения птичьего гриппа H5N1 после вспышки в декабре 2024 года, унесшей жизни 69 птиц на ферме в Британской Колумбии.

Роберт Кеннеди-младший публично призвал канадских чиновников пересмотреть решение об отстреле, утверждая, что страусы могут предоставить ценные научные данные. В своем открытом письме он также написал, что беспорядочное уничтожение целых стад без своевременного тестирования и оценки может иметь серьезные последствия, включая потерю ценного генетического материала, который может помочь объяснить факторы риска смертности от H5N1.

Отметим, что доктор Мехмет Оза, управляющий программами Medicare и Medicaid, даже предложил забрать птиц на свою ферму во Флориде, но его план по спасению страусов был отклонен. Однако канадские власти настаивают, что отстрел был необходим для предотвращения дальнейшего распространения вируса, представляющего серьезную угрозу как для популяций диких, так и домашних птиц.

Помимо эмоционального опустошения, фермеры заявили, что отстрел также принесет огромные финансовые потери. По их словам, предложенная канадским правительством компенсация значительно ниже реальной рыночной стоимости птиц и грозит уничтожить их биотехнологическое предприятие Struthio BioScience Inc, названное в честь рода страусов Struthio.

