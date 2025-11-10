Масовий розстріл "здорових" страусів викликав хвилю обурення: загинули сотні птахів

Лише кілька днів тому в загоні утримували 300 страусів, проте тепер там лежать їхні тіла, накриті брезентом. Птахів розстріляли після того, як місцева влада почала розслідування.

Масовий розстріл страусів на фермі Universal Ostrich Farms у Британській Колумбії, Канада, викликав хвилю обурення. Тепер власники вступили в судову тяжбу з федеральною владою через розпорядження уряду про знищення птахів, пише Daily Mail.

Масовий розстріл страусів стався за кілька місяців після того, як Канадське агентство з інспекції харчових продуктів (CFIA) розпочало розслідування на фермі після анонімного повідомлення в грудні, в якому йшлося про загибель близько трьох десятків птахів протягом трьох тижнів.

Експерти провели тестування, результати якого підтвердили, що два птахи дійсно заразилися пташиним грипом H5N1, висококонтагіозним штамом пташиного грипу. Дані агентства показали, що випадки загибелі птахів тривали до середини січня, а загальна кількість загиблих сягнула 69.

Водночас за словами доньки власниці ферми Кеті Пасітні, влада припустилася помилки, тому що страуси — не свійські птахи, а деяким із них було 35 років. Ба більше, у кожного птаха було ім'я, а власники ставилися до них як до вихованців.

У результаті Пасітні звернулися до Верховного суду Канади з проханням припинити розстріл, наполягаючи на тому, що птахи здорові й не становлять загрози громадськості. І все ж, на ферму прибули вантажівки та позашляховики агентства, а робітники почали заносити обладнання. Потім по фермі лунали звуки пострілів, а зовні зібралися противники відстрілу.

Пізніше власники ферми виявили тіла застрелених птахів і стверджують, що влада насправді погубила здорових птахів.

Тіла розстріляних птахів залишилися на фермі під брезентом Фото: Shutterstock

Верховний суд Канади нарешті поставив крапку в багатомісячній судовій тяганині за порятунок сотень страусів, які заразилися пташиним грипом. Зазначимо, що процес привернув увагу і навіть підтримку міністра охорони здоров'я США Роберта Кеннеді-молодшого.

Верховний суд Канади відхилив апеляцію власників Universal Ostrich Farms, які намагалися скасувати федеральний указ, що приписує знищення їхнього стада. Це рішення усунуло останню юридичну перешкоду на шляху до розстрілу птахів.

Експерти CFIA також заявили, що наступним кроком стануть заходи з депопуляції та утилізації для стримування поширення пташиного грипу H5N1 після спалаху в грудні 2024 року, що забрав життя 69 птахів на фермі в Британській Колумбії.

Роберт Кеннеді-молодший публічно закликав канадських чиновників переглянути рішення про відстріл, стверджуючи, що страуси можуть надати цінні наукові дані. У своєму відкритому листі він також написав, що безладне знищення цілих стад без своєчасного тестування та оцінки може мати серйозні наслідки, включно з втратою цінного генетичного матеріалу, який може допомогти пояснити фактори ризику смертності від H5N1.

Зазначимо, що доктор Мехмет Оза, який керує програмами Medicare і Medicaid, навіть запропонував забрати птахів на свою ферму у Флориді, але його план із порятунку страусів було відхилено. Однак канадська влада наполягає, що відстріл був необхідний для запобігання подальшому поширенню вірусу, що становить серйозну загрозу як для популяцій диких, так і домашніх птахів.

Крім емоційного спустошення, фермери заявили, що відстріл також завдасть величезних фінансових втрат. За їхніми словами, запропонована канадським урядом компенсація значно нижча за реальну ринкову вартість птахів і загрожує знищити їхнє біотехнологічне підприємство Struthio BioScience Inc, назване на честь роду страусів Struthio.

