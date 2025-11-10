Птицы по всему земному шару поют по утрам: что заставляет пернатых шуметь спозаранку

Рассвет по всему миру встречают целые хоры птиц, однако до сих пор ученые не понимают почему. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить, что именно заставляет птиц шуметь.

Не секрет, что птицы во всем мире активно поют с восходом солнца, однако нам все еще неизвестно, что заставляет их делать это. В новом исследовании, еще не прошедшем рецензирование, ученые сосредоточились на изучении поведения зебровых амадин (Taeniopygia guttata) в неволе. Результаты работы ученых могут помочь ответить на давнишний вопрос: почему птицы так активны на рассвете, пишет Science Alert.

Исследователи заметили, что в хорошо освященной лаборатории самцы зебровых амадин спонтанно поют сотни песен, но в полной темноте не издают ни звука. Это заставило ученых задуматься над тем, как взаимодействие дня и ночи влияет на утренние песни птиц.

Чтобы ответить на этот вопрос, ученые провели ряд экспериментов, в которых искусственно задерживали восход солнца на три часа, выключая свет на более длительный срок. Результаты показали, что пение птиц усиливалось и начиналось раньше в сравнении с восходами без задержки. Отметим, что задержка рассвета на несколько часов не давала птицам возможности выспаться: они бодрствовали в обычное время, активно перемещаясь в темноте, подавляя пение.

Когда птицам предоставили доступ к выключателю, который включал ранний свет на 19 секунд, их "нетерпение" было дополнительно подтверждено. Ученые обнаружили, что птицы в условиях отложенного рассвета часто включали свет, чего они не делали, когда рассвет наступал раньше обычного.

По словам автора исследования, биолога Эднея Барроса до Сантоса из Корейского института исследований мозга, они с коллегами обнаружили, что на самом деле птицы просыпаются в темноте задолго до рассвета. Предполагается, что это происходит благодаря гормональным механизмам, связанным с мелатонином, а их внутренняя мотивация к пению усиливается, в то время как спонтанное пение подавляется темнотой.

Теперь ученые считают, что такое интенсивное пение, вероятно, может помочь птицам разогреть свой голос после ночного отдыха, быстро отточить его и повысить шансы на репродуктивный успех в течение дня. Авторы исследования также считают, что интенсивность пения птиц может быть обусловлена часами подготовки к восходу солнца.

