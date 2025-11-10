Птахи по всій земній кулі співають вранці: що змушує пернатих шуміти спозаранку

Світанок по всьому світу зустрічають цілі хори птахів, проте досі вчені не розуміють чому. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб з'ясувати, що саме змушує птахів шуміти.

Не секрет, що птахи в усьому світі активно співають зі сходом сонця, проте нам все ще невідомо, що змушує їх робити це. У новому дослідженні, яке ще не пройшло рецензування, вчені зосередилися на вивченні поведінки зебрових амадин (Taeniopygia guttata) у неволі. Результати роботи вчених можуть допомогти відповісти на давнє запитання: чому птахи такі активні на світанку, пише Science Alert.

Дослідники помітили, що в добре освяченій лабораторії самці зебрових амадин спонтанно співають сотні пісень, але в цілковитій темряві не видають жодного звуку. Це змусило вчених замислитися над тим, як взаємодія дня і ночі впливає на ранкові пісні птахів.

Щоб відповісти на це запитання, вчені провели низку експериментів, у яких штучно затримували схід сонця на три години, вимикаючи світло на більш тривалий термін. Результати показали, що спів птахів посилювався і починався раніше порівняно зі сходами без затримки. Зазначимо, що затримка світанку на кілька годин не давала птахам змоги виспатися: вони не спали у звичайний час, активно переміщаючись у темряві, пригнічуючи спів.

Коли птахам надали доступ до вимикача, який вмикав раннє світло на 19 секунд, їхнє "нетерпіння" було додатково підтверджено. Вчені виявили, що птахи в умовах відкладеного світанку часто вмикали світло, чого вони не робили, коли світанок наставав раніше, ніж зазвичай.

За словами автора дослідження, біолога Еднея Барроса до Сантоса з Корейського інституту досліджень мозку, вони з колегами виявили, що насправді птахи прокидаються в темряві задовго до світанку. Припускається, що це відбувається завдяки гормональним механізмам, пов'язаним із мелатоніном, а їхня внутрішня мотивація до співу посилюється, тоді як спонтанний спів пригнічується темрявою.

Тепер учені вважають, що такий інтенсивний спів, імовірно, може допомогти птахам розігріти свій голос після нічного відпочинку, швидко відточити його і підвищити шанси на репродуктивний успіх протягом дня. Автори дослідження також вважають, що інтенсивність співу птахів може бути зумовлена годинами підготовки до сходу сонця.

