Якщо величезні птахи не вміють літати, як вони розселилися континентами: таємницю нарешті розкрито

У новому дослідженні вчені вважають, що їм вдалося розгадати таємницю того, як споріднені птахи опинилися так далеко один від одного на різних континентах. У цьому їм допоміг "рідкісний" предок.

Related video

Страуси, ему, нанду та інші великі птахи, що не літають, мешкають на шести континентах, розділених океанами, проте як вони дісталися настільки віддалених один від одного місць, не вміючи літати, залишається невирішеною загадкою. У новому дослідженні вчені схоже змогли знайти відповідь, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Як птахи, що не літають, опинилися на 6 континентах

Одна з теорій припускає, що предки цієї групи птахів, відомі як палеогнати, просто прийшли на ці території, коли більша частина суші була об'єднана в суперконтинент Пангея. Після, коли гігантський масив суші розколовся, птахи вже перебували там.

Проблема в тому, що дати не сходяться. Пангея розпалася 195 мільйонів років тому, утворивши континенти, відомі нам сьогодні. Однак генетичні дослідження показали, що останній спільний предок цих палеогнатів жив на планеті близько 79,6 мільйона років тому, а їхні основні лінії, відомі сьогодні, розділилися приблизно 7-62 мільйони років тому.

У новому дослідженні зоологиня хребетних зі Смітсонівського національного музею природної історії у Вашингтоні Клара Відріг з колегами проаналізували зразок стародавнього палеогната Lithornis promiscuous. Хоча він жив близько 59-56 мільйонів років тому, це найдавніший викопний палеогнат, знайдений у такому первозданному стані.

Вчені не можуть точно сказати, чи був Lithornis прямим предком наших палеогнатів, які живуть нині, — цілком можливо, що істинного предка ще не знайдено, — але це найкраще припущення про те, який вигляд мав цей предок.

Попередні дослідження збереженого пір'я дещо більш далекого родича літорнітіда Calciavis grandei показали, що він міг літати, але було неясно, наскільки далеко. Ніхто не проводив кількісний аналіз форми кісток літорнітіда, щоб спробувати відповісти на це питання.

Загальний предок недітячих птахів

У новому дослідженні Відріг з колегами порівняли форму грудини L. Promiscuous зі зразками сучасних птахів і використали тривимірний геометричний набір даних, щоб визначити, наскільки добре тварина могла літати.

Не секрет, що грудина дуже важлива для польоту, оскільки саме в ній кріпляться великі грудні літальні м'язи. Форма грудини вказує на те, що тварина могла виконувати різні аеробні, махаючі польотні стилі, що давало змогу здійснювати тривалі польоти.

Результати вказують на те, що форма грудини дуже схожа на форму грудини сучасних птахів, здатних перелітати на дуже великі відстані через океани, таких як великі білі чаплі. За словами куратора птахів Данського музею природної історії Петера Хоснера, це неймовірно цікаво, оскільки велика біла чапля — космополітний вид, оскільки вона подорожує з континенту на континент.

Науковці зазначають, що такі види насправді доволі рідкісні серед птахів. Наприклад, у Північній півкулі, де багато птахів перелітні й долають великі відстані, вчені можуть бути упередженими. Однак загалом більшість птахів мешкають на одному континенті, острові або невеликій території та не так часто переміщуються.

Нове відкриття припускає, що стародавні палеогнатні, ймовірно, перелітали на далекі континенти й створювали популяції, які згодом незалежно еволюціонували у великих птахів, які зазвичай не літають, відомих нам сьогодні. Схоже це дивовижний приклад конвергентної еволюції.

Сучасні палеогнати

У сучасному світі існує близько 60 видів нині живих палеогнатів. До них належать близько 45 видів тінаму, здатних літати короткими ривками, до п'яти ківі, один вид ему, три види казуарів, два види страусів і один або два види нанду.

За словами вчених, щоб птах перестав літати, мають бути дотримані дві умови:

здатність добувати їжу на землі;

відсутність хижаків, від яких потрібно рятуватися втечею.

У пізніші часи це відбувалося тільки в острівних умовах, де не було хижаків. Однак після крейдяно-палеогенового вимирання близько 66 мільйонів років тому, яке знищило непташиних динозаврів, усе стало зовсім інакше.

У той період світ був повністю очищений від хижаків, а ссавці-хижаки ще не еволюціонували, тож будь-який птах, що харчувався на землі, мав можливість стати такими, що не літають. Політ — важка робота, і набагато легше бути такими, що не літають, якщо не потрібно ні від чого тікати. Коли з'явилися більші хижаки, птахи, що не літають, встигли адаптуватися, або ставши великими й страхітливими, як казуар, або навчившись швидко бігати, як страус.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені хочуть повернути до життя знаменитого додо.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вивчили дивний мозок древніх гігантських птахів.