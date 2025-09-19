Если огромные птицы не умеют летать, как они расселились по континентам: тайна наконец раскрыта

В новом исследовании ученые считают, что им удалось разгадать тайну того, как родственные птицы оказались так далеко друг от друга на разных континентах. В этом им помог “редкий” предок.

Страусы, эму, нанду и другие крупные нелетающие птицы обитают на шести континентах, разделенных океанами, однако как они добрались до столь удаленных друг от друга мест, не умея летать, остается нерешенной загадкой. В новом исследовании ученые похоже смогли найти ответ, пишет Live Science.

Как нелетающие птицы оказались на 6 континентах

Одна из теорий предполагает, что предки этой группы птиц, известные как палеогнаты, просто пришли на эти территории, когда большая часть суши была объединена в суперконтинент Пангея. После, когда гигантский массив суши раскололся, птицы уже находились там.

Проблема в том, что даты не сходятся. Пангея распалась 195 миллионов лет назад, образовав континенты, известные нам сегодня. Однако генетические исследования показали, что последний общий предок этих палеогнатов жил на планете около 79,6 миллиона лет назад, а их основные линии, известные сегодня, разделились примерно 7-62 миллиона лет назад.

В новом исследовании зоолог позвоночных из Смитсоновского национального музея естественной истории в Вашингтоне Клара Видриг с коллегами проанализировали образец древнего палеогната Lithornis promiscuous. Хотя он жил около 59–56 миллионов лет назад, это самый древний ископаемый палеогнат, найденный в таком первозданном состоянии.

Ученые не могут точно сказать, был ли Lithornis прямым предком наших ныне живущих палеогнатов — вполне возможно, что истинный предок еще не найден – но это лучшее предположение о том, как выглядел этот предок.

Предыдущее исследования сохранившихся перьев несколько более дальнего родственника литорнитида Calciavis grandei показали, что он мог летать, но было неясно, насколько далеко. Никто не проводил количественный анализ формы костей литорнитида, чтобы попытаться ответить на этот вопрос.

Общий предок недетащих птиц

В новом исследовании Видриг с коллегами сравнили форму грудины L. Promiscuous с образцами современных птиц и использовали трехмерный геометрический набор данных, чтобы определить, насколько хорошо животное могло летать.

Не секрет, что грудина очень важна для полета, поскольку именно в ней крепятся крупные грудные летательные мышцы. Форма грудины указывает на то, что животное могло выполнять различные аэробные, машущие полетные стили, что позволяло совершать длительные полеты.

Результаты указывают на то, что форма грудины очень похожа на форму грудины современных птиц, способных перелетать на очень большие расстояния через океаны, таких как большие белые цапли. По словам куратора птиц Датского музея естественной истории Петера Хоснера, это невероятно интересно, поскольку большая белая цапля – космополитный вид, поскольку она путешествует с континента на континент.

Ученые отмечают, что такие виды на самом деле довольно редки среди птиц. Например, в Северном полушарии, где многие птицы перелетные и преодолевают большие расстояния, ученые могут быть предвзяты. Однако в целом большинство птиц обитают на одном континенте, острове или небольшой территории и не так часто перемещаются.

Новое открытие предполагает, что древние палеогнатные, вероятно, перелетали на далекие континенты и создавали популяции, которые впоследствии независимо эволюционировали в крупных и, как правило, нелетающих птиц, известных нам сегодня. Похоже, это впечатляющий пример конвергентной эволюции.

Современные палеогнаты

В современном мире существует около 60 видов ныне живущих палеогнатов. К ним относятся около 45 видов тинаму, способных летать короткими рывками, до пяти киви, один вид эму, три вида казуаров, два вида страусов и один или два вида нанду.

По словам ученых, чтобы птица перестала летать, должны быть соблюдены два условия:

способность добывать пищу на земле;

отсутствие хищников, от которых нужно спасаться бегством.

В более поздние времена это происходило только в островных услвоиях, где не было хищников. Однако после мел-палеогенового вымирания около 66 миллионов лет назад, уничтожившего нептичьих динозавров, все стало совсем иначе.

В тот период мир был полностью очищен от хищников, а млекопитающие хищник еще не эволюционировали, поэтому любая птица, питающаяся на земле, имела возможность стать нелетающей. Полет – тяжелая работа, и гораздо легче быть нелетающей, если не нужно ни от чего убегать. Когда появились более крупные хищники, нелетающие птицы успели адаптироваться, либо став крупными и устрашающими, как казуар, либо научившись быстро бегать как страус.

