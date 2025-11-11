Самые крупные обезьяны в мире создают "орду": бродят сотнями и защищаются огромными зубами

Исследователи рассказали о самых крупных обезьянах в мире, которые бродят по лесу огромными стаями — более чем 800 особей. Они также отличаются огромными зубами, наибольшие из которых достигают 5 сантиметров.

Наша планета является домом для огромного количества видов и некоторые из них выглядят настолько невероятно, что могут казаться нереальными. Например, мандрилы, живущие в Национальном парке Лопа в Габоне, перемещающиеся огромными стаями из более 800 особей, пишет IFLScience.

Мандрилы (Mandrillus sphinx), обитающие в тропических лесах Центральной Африки — самые крупные обезьяны в мире. Их легко можно принять за человекообразных обезьян из-за, на первый взгляд, отсутствующего хвоста. Однако на самом деле представители этого вида — обезьяны Старого Света и на самом деле у них есть хвосты, но они очень короткие. У обезьян также наблюдается довольно выраженный половой диморфизм, то есть самцы сильно отличаются от самок.

По словам ученых, разницу между самками и самцами довольно просто заметить: морды самцов раскрашены в синий, красный и желтый цвета. Более того, мандрилы не только являются крупнейшими в мире обезьянами, но также образуют самые крупные известные группы среди всех видов нечеловеческих приматов — более 800 особей.

Самцы мандрилов также отличаются от самок широко раскрытыми ртами с огромными зубами, некоторые их которых могут превышать в длину 5 сантиметров. При наличии столько огромных зубов может показаться, что мандрилы являются прожорливыми хищниками, однако на самом деле это не совсем так. На самом деле представители этого вида всеядны — то есть потребляют все: от фруктов и грибов до насекомых и мелких рептилий.

С другой стороны, известно, что мандрилы нападают на других животных и друг друга, если им угрожают или они конкурируют за ресурсы или самок. По словам исследователей, самцы сами по себе опасны из-за своего крупного размера — самые крупные из зарегистрированных особей весят более 50 килограммов. Однако наблюдения показывают, что даже самки мандрил способны постоять за себя, несмотря на сравнительно меньшие размеры.

В исследовании 2006 года ученые описали "очень плохой день" самца мандрила, который проиграл в схватке с соперником. По словам ученых, самец выглядел так, будто на него напала стая собак. Исследователи также заметили, что когда другой самец попытался вступить в драку, самки прогнали его, что подтверждает идею о том, что коалиции самок иногда исключают нежелательных самцов из больших групп.

