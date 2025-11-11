Найбільші мавпи у світі створюють "орду": бродять сотнями і захищаються величезними зубами

Дослідники розповіли про найбільших мавп у світі, які бродять лісом величезними зграями — більш ніж 800 особин. Вони також вирізняються величезними зубами, найбільші з яких сягають 5 сантиметрів.

Наша планета є домівкою для величезної кількості видів і деякі з них виглядають настільки неймовірно, що можуть здаватися нереальними. Наприклад, мандрили, що живуть у Національному парку Лопа в Габоні, які переміщаються величезними зграями з понад 800 особин, пише IFLScience.

Мандрили (Mandrillus sphinx), що мешкають у тропічних лісах Центральної Африки — найбільші мавпи у світі. Їх легко можна прийняти за людиноподібних мавп через, на перший погляд, відсутній хвіст. Однак насправді представники цього виду — мавпи Старого Світу і насправді у них є хвости, але вони дуже короткі. У мавп також спостерігається досить виражений статевий диморфізм, тобто самці сильно відрізняються від самок.

За словами вчених, різницю між самками та самцями доволі просто помітити: морди самців розфарбовані в синій, червоний і жовтий кольори. Ба більше, мандрили не лише є найбільшими у світі мавпами, а й утворюють найбільші відомі групи серед усіх видів нелюдських приматів — понад 800 особин.

Самці мандрилів також відрізняються від самок широко розкритими ротами з величезними зубами, деякі з яких можуть перевищувати в довжину 5 сантиметрів. За наявності стільки величезних зубів може здатися, що мандрили є ненажерливими хижаками, однак насправді це не зовсім так. Насправді представники цього виду всеїдні — тобто споживають усе: від фруктів і грибів до комах і дрібних рептилій.

З іншого боку, відомо, що мандрили нападають на інших тварин і один на одного, якщо їм загрожують або вони конкурують за ресурси чи самок. За словами дослідників, самці самі по собі небезпечні через свій великий розмір — найбільші із зареєстрованих особин важать понад 50 кілограмів. Однак спостереження показують, що навіть самки мандрил здатні постояти за себе, попри порівняно менші розміри.

У дослідженні 2006 року вчені описали "дуже поганий день" самця мандрила, який програв у сутичці з суперником. За словами вчених, самець виглядав так, ніби на нього напала зграя собак. Дослідники також помітили, що коли інший самець спробував вступити в бійку, самки прогнали його, що підтверджує ідею про те, що коаліції самок іноді виключають небажаних самців із великих груп.

