Тревожное открытие: загадочные признаки жизни найдены в странной синей вулканической слизи

Исследователи только что обнаружили неожиданные биосигнатуры в поразительно синей вулканической слизи, собранной на дне Тихого океана. Считается, что новое открытие может пролить свет на происхождение жизни на Земле.

Странные образцы отложений, окрашенных в причудливый синий цвет, были собраны учеными из грязевых вулканов вблизи Марианской впадины на глубине почти 3000 метров. Исследователи изучили образцы и обнаружили, что они содержат жиры загадочных живых образцов, пишет Science Alert.

Синяя вулканическая слизь, по словам исследователей, имеет чрезвычайно высокий pH 12 – один из самых высоких, зарегистрированных в естественной экосистеме — и бедна на питательные вещества. Она также способна вызвать сильные ожоги при контакте и все же, новое исследование подтвердило, что здесь обитают некоторые экстремофильные микробы.

По словам соавтора исследования по органической геохимии из Бременского университета Флоренс Шуботц, они с коллегами были удивлены, получив представление о такой микробной среде обитания, поскольку одна из ведущих теорий зарождения жизни на Земле предполагает, что жизнь на планете могла зародиться именно в таких местах. Не менее удивительны кажется и то, что в столь суровых условиях высокого pH и низкой концентрации органического углерода вообще возможна жизнь.

В новом исследовании геолог из Бременского университета Палаш Кумават с коллегами исследовали 2 из 9 кернов грязевых вулканических осадков, извлеченных в 2022 году во время экспедиции научно-исследовательского судна Sonne SO292/2.

Нижняя часть одного из кернов, взятого с вулкана Пакман, состоит в основном из серпантинита с включениями брусита, почти не затронутого морской водой. Это позволяет ему сохранять свой яркий цвет. На меньшей глубине, ближе к илу с океанского дна, вулканические осадки бледнеют до более светлого сине-зеленого цвета, а брусит растворяется в соленой воде.

По словам ученых, в этих слоях серпентинита они с коллегами обнаружили жиры из клеточных мембран бактерий и архей, которую часто называют "первой линией обороны" микробов от сильнощелочных условий.

Почти нетронутое состояние жиров указывает на то, что многочисленные сообщества микробов в настоящее время выживают в столь экстремальных условиях. Молекулы также выявили резкое изменение типов организмов между пелагическими отложениями океанического дна и серпентинитовым илом.

Предыдущие исследования уже показали, что серпентиниты способствуют поддержанию хемосинтетической жизни в других бедных питательными веществами местах на обширном океанском дне. В новом исследовании Кумават с коллегами подтвердили, что этот процесс также может происходить и в более глубоких и плотных серпентинитовых илах.

Подобно растениям, эти микробы вырабатывают энергию из метана, потребляя сульфат, производимый едким сероводородом. До сих пор наличие метанпроизводящих микроорганизмов в этой системе предполагалось, но не было подтверждено напрямую. Однако теперь ученые нашли доказательства.

Исследователи полагают, что жизнь под морским дном, вероятно, составляет 15% биомассы всей планеты — простыми словами, она вносит значительный вклад в круговорот питательных веществ на Земле. Но нам, увы, все еще слишком мало известно об этом.

