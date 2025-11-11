Тривожне відкриття: загадкові ознаки життя знайдено у дивному синьому вулканічному слизу

Дослідники щойно виявили несподівані біосигнатури в разюче синьому вулканічному слизу, зібраному на дні Тихого океану. Вважається, що нове відкриття може пролити світло на походження життя на Землі.

Дивні зразки відкладень, забарвлених у химерний синій колір, були зібрані вченими з грязьових вулканів поблизу Маріанської западини на глибині майже 3000 метрів. Дослідники вивчили зразки і виявили, що вони містять жири загадкових живих зразків, пише Science Alert.

Синій вулканічний слиз, за словами дослідників, має надзвичайно високий pH 12 — один із найвищих, зареєстрованих у природній екосистемі — і бідний на поживні речовини. Він також здатен викликати сильні опіки при контакті й все ж, нове дослідження підтвердило, що тут мешкають деякі екстремофільні мікроби.

За словами співавтора дослідження з органічної геохімії з Бременського університету Флоренс Шуботц, вони з колегами були здивовані, отримавши уявлення про таке мікробне середовище існування, оскільки одна з провідних теорій зародження життя на Землі передбачає, що життя на планеті могло зародитися саме в таких місцях. Не менш дивовижним видається і те, що в таких суворих умовах високого pH і низької концентрації органічного вуглецю взагалі можливе життя.

У новому дослідженні геолог із Бременського університету Палаш Кумават із колегами досліджували 2 з 9 кернів грязьових вулканічних опадів, витягнутих 2022 року під час експедиції науково-дослідного судна Sonne SO292/2.

Нижня частина одного з кернів, узятого з вулкана Пакман, складається здебільшого з серпантиніту з включеннями бруситу, майже не порушеного морською водою. Це дозволяє йому зберігати свій яскравий колір. На меншій глибині, ближче до мулу з океанського дна, вулканічні опади бліднуть до світлішого синьо-зеленого кольору, а брусит розчиняється в солоній воді.

За словами вчених, у цих шарах серпентиніту вони з колегами виявили жири з клітинних мембран бактерій і архей, яку часто називають "першою лінією оборони" мікробів від сильнолужних умов.

Майже незайманий стан жирів вказує на те, що численні спільноти мікробів нині виживають у настільки екстремальних умовах. Молекули також виявили різку зміну типів організмів між пелагічними відкладеннями океанічного дна і серпентинітовим мулом.

Попередні дослідження вже показали, що серпентиніти сприяють підтримці хемосинтетичного життя в інших бідних поживними речовинами місцях на великому океанському дні. У новому дослідженні Кумават з колегами підтвердили, що цей процес також може відбуватися і в глибших і щільніших серпентинітових мулах.

Подібно до рослин, ці мікроби виробляють енергію з метану, споживаючи сульфат, вироблений їдким сірководнем. Досі наявність мікроорганізмів, що виробляють метан, у цій системі припускали, але не підтвердили безпосередньо. Однак тепер учені знайшли докази.

Дослідники вважають, що життя під морським дном, ймовірно, становить 15% біомаси всієї планети — простими словами, воно робить значний внесок у колообіг поживних речовин на Землі. Але нам, на жаль, усе ще занадто мало відомо про це.

