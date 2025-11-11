Самые странные глаза в мире: раскрыт секрет того, как хамелеоны движут своими глазами

Выпуклые глаза хамелеона способны двигаться довольно странно и в новом исследовании ученые похоже наконец-то поняли, как им это удается. Исследователи считают, что им удалось раскрыть секрет глаз хамелеона.

Глаза хамелеона способны поворачиваться в разные стороны, словно перископы, мониторя окружающую обстановку. При этом один глаз животного может быть устремлен на вас, тогда как другой — на убегающую добычу. Ученые веками были очарованы этой способностью, однако физиологический механизм, обеспечивающий ее все еще оставался загадкой, пишет Nautilus.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании группа ученых из Университета штата обнаружила, что у хамелеонов на самом деле есть два развитых зрительных нерва, работающих независимо друг от друга. Это позволяет рептилиям фокусировать взгляд на двух разных сценах.

Відео дня

По словам ведущего автора исследования, биолога Хуана Даса, глаза хамелеона подобны камерам видеонаблюдения и вращаются во всех направлениях. Животные способны независимо двигать глазами, осматривая окружающую среду в поисках добычи. Как только хамелеон находит добычу, его глаза координируются и двигаются в одном направлении, чтобы рассчитать, куда выстрелить языком.

В своей работе ученые подробно изучили зрительные нервы трех видов хамелеонов, различающихся по размеру тела, эволюционной истории и поведению, а именно:

бурый листовой хамелеон (Brokesia superciliaris) — обитает на земле или в кустарниковой растительности;

бородатый карликовый хамелеон (Rieppeleon brevicaudatus) — схожая среда обитания;

вуалевой хамелеон (Chamaeleo calyptratus) — живет на деревьях.

Команда сравнила разные виды, надеясь выяснить, какие особенности структуры зрительного нерва являются общими для хамелеонов. Ученые использовали компьютерную томографию высокого разрешения и обнаружили, что хамелеоны действительно управляют каждым глазом независимо, однако также способны координировать движение глаз на цели.

Ученые также выяснили, что это возможно благодаря использованию зрительных нервов, скрученных подобно старомодным телефонным проводам. Отметим, что скручивание наблюдалось у всех трех видов хамелеонов. Из-за этого скручивания зрительный нерв каждого вида был гораздо длиннее обычного, что позволяло хамелеону совершать резкие движения глазами, оставляя достаточно места для движения нервной ткани.

Когда глаз хамелеона поворачивается, чтобы посмотреть на что-то, скрученный зрительный нерв, распрямляется, придавая ему необходимую длину. Команда полагает, что без скручивания нерв, вероятно, испытывал бы нагрузку от столь резких движений.

Изучая сканы эмбрионов хамелеона, авторы исследования отметили, что зрительные нервы изначально более прямые во время развития в яйце, как и у других рептилий, но к моменту вылупления они удлиняются и сворачиваются в спираль.

Результаты данного открытия отличают хамелеонов от других животных, использующих различные приспособления для поворота взгляда без перенапряжения зрительного нерва. Например, совы способны резко поворачивать шею, сохраняя при этом неподвижное положение глазных яблок, а у крыс зрительные нервы эластичны, что обеспечивает им дополнительную свободу взгляда.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые впервые показали "последний вздох" хамелеона.

Ранее Фокус писал о том, что ученые открыли самого маленького хамелеона в мире.