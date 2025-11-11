Найдивніші очі у світі: розкрито секрет того, як хамелеони рухають своїми очима

Опуклі очі хамелеона здатні рухатися доволі дивно і в новому дослідженні вчені схоже нарешті зрозуміли, як їм це вдається. Дослідники вважають, що їм вдалося розкрити секрет очей хамелеона.

Очі хамелеона здатні повертатися в різні боки, немов перископи, моніторячи навколишнє оточення. При цьому одне око тварини може бути спрямоване на вас, тоді як інше — на здобич, що тікає. Вчені століттями були зачаровані цією здатністю, проте фізіологічний механізм, що забезпечує її, все ще залишався загадкою, пише Nautilus.

У новому дослідженні група вчених з Університету штату виявила, що в хамелеонів насправді є два розвинених зорових нерви, які працюють незалежно один від одного. Це дає змогу рептиліям фокусувати погляд на двох різних сценах.

За словами провідного автора дослідження, біолога Хуана Даса, очі хамелеона подібні до камер відеоспостереження й обертаються в усіх напрямках. Тварини здатні незалежно рухати очима, оглядаючи навколишнє середовище в пошуках здобичі. Щойно хамелеон знаходить здобич, його очі координуються і рухаються в одному напрямку, щоб розрахувати, куди вистрілити язиком.

У своїй роботі вчені детально вивчили зорові нерви трьох видів хамелеонів, що різняться за розміром тіла, еволюційною історією та поведінкою, а саме:

бурий листовий хамелеон (Brokesia superciliaris) — мешкає на землі або в чагарниковій рослинності;

бородатий карликовий хамелеон (Rieppeleon brevicaudatus) — схоже середовище проживання;

вуалевий хамелеон (Chamaeleo calyptratus) — живе на деревах.

Команда порівняла різні види, сподіваючись з'ясувати, які особливості структури зорового нерва є спільними для хамелеонів. Науковці використали комп'ютерну томографію з високою роздільною здатністю і виявили, що хамелеони справді керують кожним оком незалежно, проте також здатні координувати рух очей на цілі.

Учені також з'ясували, що це можливо завдяки використанню зорових нервів, скручених подібно до старомодних телефонних дротів. Зазначимо, що скручування спостерігалося у всіх трьох видів хамелеонів. Через це скручування зоровий нерв кожного виду був набагато довшим за звичайний, що давало змогу хамелеону здійснювати різкі рухи очима, залишаючи достатньо місця для руху нервової тканини.

Коли око хамелеона повертається, щоб подивитися на щось, скручений зоровий нерв розпрямляється, надаючи йому необхідну довжину. Команда вважає, що без скручування нерв, ймовірно, відчував би навантаження від таких різких рухів.

Вивчаючи скани ембріонів хамелеона, автори дослідження відзначили, що зорові нерви спочатку пряміші під час розвитку в яйці, як і в інших рептилій, але до моменту вилуплення вони подовжуються і згортаються в спіраль.

Результати цього відкриття відрізняють хамелеонів від інших тварин, які використовують різні пристосування для повороту погляду без перенапруження зорового нерва. Наприклад, сови здатні різко повертати шию, зберігаючи при цьому нерухоме положення очних яблук, а у щурів зорові нерви еластичні, що забезпечує їм додаткову свободу погляду.

