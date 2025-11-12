Назван самый странный паук в мире: производит собственное молоко и кормит им детенышей (видео)

Исследователи рассказали о необычном пауке, подражающем муравьям: представители этого вида значительно отличаются от сородичей. Но наиболее любопытным является то, что самки этого вида способны производить молоко, чтобы кормить детенышей.

Не секрет, что млекопитающие зависят от материнского молока в первые дни жизни. Ранее ученые считали, что такое поведение свойственно только млекопитающим, однако один вид пауков изменил все — самки выкармливают свое потомство жидкостью, похожей на молоко. Такое поведение указывает на то, что забота о половозрелом потомстве также эволюционировала и у беспозвоночных, пишет IFLScience.

Речь идет о пауках-скакунах, также известных как пауки, подражающие муравьям (Toxeus magnus). Исследователи заметили, что гнездо этого вида довольно необычно в сравнении с другими, более одиночными пауками. Как правило, в нем обитали несколько взрослых и несколько молодых особей, что нетипично для вида, который, как считалось, не живет колониями.

Чтобы выяснить в чем тут дело, ученые взяли пауков в лабораторию. Наблюдения позволили посмотреть, как потомство развивается под материнской заботой. В ходе исследования ученые заметили, что ни мать, ни ее детеныши не покидали гнездо, пока им не исполнилось около 20 дней. При этом размеры тела детенышей постоянно увеличивались.

Команда присмотрелась и заметила, что мать-паучиха выделяет питательную жидкость, которую ученые сочли чем-то вроде разновидности молока. Молоко было необходимо детенышам и функционально и поведенчески аналогично лактации у млекопитающих.

По словам авторов исследования, такое поведение пауков знаменует своего рода конвергентную эволюцию в ходе которой у неродственных видов появляются схожие черты. Что же побуждает пауков начать производить молоко, в то время как другие виды пауков не делают этого?

Исследователи не уверенны, но полагают, что у немлекопитающих наиболее важными экологическими условиями, способствующими эволюции лактации, могут быть риск нападения хищников, а также доступ к пище. В ответ на это физиология, поведение и когнитивные способности матери могли измениться, чтобы адаптироваться к производству молока и длительной материнской заботе, как у млекопитающих.

Предполагается, что длительная родительская забота у этого вида могла развиться в качестве реакции на сложные и суровые условия жизни, требующие от потомства полного развития навыков до достижения им полной независимости.

Впрочем, ученые признают, что нам еще многое предстоит узнать. В том числе речь идет о том, сопровождается ли лактация и длительная родительская забота сокращением численности потомства из-за производства молока и затрат на родительскую заботу.

Исследователи также заметили, что молоко самок пауков было сверхжидким и содержало почти в четыре раза больше белка, чем коровье.

