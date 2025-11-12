Названо найдивнішого павука у світі: виробляє власне молоко і годує ним дитинчат (відео)

Дослідники розповіли про незвичайного павука, що наслідує мурах: представники цього виду значно відрізняються від родичів. Але цікавішим є те, що самки цього виду здатні виробляти молоко, щоб годувати дитинчат.

Не секрет, що ссавці залежать від материнського молока в перші дні життя. Раніше вчені вважали, що така поведінка притаманна лише ссавцям, проте один вид павуків змінив усе — самки вигодовують своє потомство рідиною, схожою на молоко. Така поведінка вказує на те, що турбота про статевозріле потомство також еволюціонувала й у безхребетних, пише IFLScience.

Йдеться про павуків-скакунів, також відомих як павуки, що наслідують мурах (Toxeus magnus). Дослідники помітили, що гніздо цього виду досить незвичне порівняно з іншими, більш поодинокими павуками. Як правило, в ньому мешкали кілька дорослих і кілька молодих особин, що нетипово для виду, який, як вважалося, не живе колоніями.

Щоб з'ясувати, в чому тут справа, вчені взяли павуків у лабораторію. Спостереження дали змогу подивитися, як потомство розвивається під материнською турботою. Під час дослідження вчені помітили, що ні мати, ні її дитинчата не покидали гнізда, поки їм не виповнилося близько 20 днів. При цьому розміри тіла дитинчат постійно збільшувалися.

Команда придивилася і помітила, що мати-павучиха виділяє поживну рідину, яку вчені визнали чимось на зразок різновиду молока. Молоко було необхідне дитинчатам і функціонально та поведінково аналогічно лактації у ссавців.

За словами авторів дослідження, така поведінка павуків знаменує свого роду конвергентну еволюцію, під час якої у неспоріднених видів з'являються схожі риси. Що ж спонукає павуків почати виробляти молоко, тоді як інші види павуків не роблять цього?

Дослідники не впевнені, але вважають, що у не ссавців найбільш важливими екологічними умовами, що сприяють еволюції лактації, можуть бути ризик нападу хижаків, а також доступ до їжі. У відповідь на це фізіологія, поведінка і когнітивні здібності матері могли змінитися, щоб адаптуватися до виробництва молока і тривалої материнської турботи, як у ссавців.

Припускають, що тривала батьківська турбота в цього виду могла розвинутися як реакція на складні й суворі умови життя, що вимагають від потомства повного розвитку навичок до досягнення ним повної незалежності.

Утім, учені визнають, що нам ще багато чого належить дізнатися. Зокрема йдеться про те, чи супроводжується лактація і тривала батьківська турбота скороченням чисельності потомства через виробництво молока і витрати на батьківську турботу.

Дослідники також помітили, що молоко самок павуків було надрідким і містило майже вчетверо більше білка, ніж коров'яче.

