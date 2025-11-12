Большинство крупнейших наземных животных живут на одном континенте: что особенного в Африке

Наша планета является домом для огромного количества вида, но виды не рассредоточены по Земле равномерно. Например, большинство самых крупных животных в мире живут в Африке, а большая часть ядовитых животных сосредоточены в Австралии.

В Европе и Северной Америке обитают медведи и волки, но здесь не встретишь еще более крупные виды, которые бродят по африканскому континенту. Азия и Австралия являются домом для огромных сумчатых, но даже они не могут соперничать с размерами и объемами крупнейших наземных животных мира. Но почему их так много именно в Африке? Исследователи дали ответ, пишет IFLScience.

Крупнейшие животные и птицы в истории Земли

Известно, что в Африке обитают крупнейшие из ныне живущих наземных животных — африканские саванные слоны, крупнейшие птицы — страусы и крупнейшие приматы — восточные гориллы. Здесь также обитают самые высокие наземные животные жирафы, а также носороги и бегемоты, которые весят более тонны. Однако это относительно недавние достижения, если учесть богатую историю существ Земли.

По словам ученых, одним из крупнейших наземных животных в истории Земли является Patagotitan mayorum — гигантский завропод, обитавший на планете около 100 миллионов лет назад на территории современной Аргентины. Самыми крупными птицами, когда-либо жившими, были поистине гигантские слоновые птицы, которые бродили по Мадагаскару, прежде чем вымерли всего около 1000 лет назад.

Почему в Африке так много животных-гигантов?

Так почему же в Африке появились все современные гиганты? По словам ученых, несмотря на то, что Африка пострадала от массовых вымираний мегафауны, вымирание там не было таким масштабным, как в других частях света. Когда Homo sapiens вышел на передний план в конце четвертичного периода, он начал уничтожать огромное количество мегафауны по всему миру. В то же время африканская мегафауна развивалась вместе с ранними предками человека и это, как считается, имело решающее значение.

В исследовании 2024 года ученые обнаружили, что у животных палеотропического региона — Африка к югу от Сахары и тропическая Азия — наблюдалась более низкая частота вымирания в сравнении с другими регионами. Виды из других регионов, более тесно связанные с этими палеотропическими видами, также имели более низкие темпы вымирания.

С другой стороны, было обнаружено, то виды, обитающие на островах, виды с крупным телом и виды с плоскими ногами, имели гораздо более высокие темпы вымирания по мере того, как ранние люди расселялись из Африки.

В результате ученые пришли к выводу, что древние вымирания в палеотропическом регионе, вызванные гомининами, вероятно, могли отфильтровать виды с уязвимыми комбинациями признаков, сделав палеотропические виды и их непалеотропических родственников более устойчивыми к более позднему антропогенному воздействию.

Таким образом, совместная эволюция человечества и африканской мегафауны сыграла последним на руку сделав животных более осторожными в отношении людей. В результате они оказались более приспособлены к тому, чтобы держаться подальше одного из главных хищников всех животных — людей.

