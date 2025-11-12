Більшість найбільших наземних тварин живуть на одному континенті: що особливого в Африці

Наша планета є домівкою для величезної кількості видів, але види не розосереджені по Землі рівномірно. Наприклад, більшість найбільших тварин у світі живуть в Африці, а більша частина отруйних тварин зосереджені в Австралії.

У Європі та Північній Америці мешкають ведмеді та вовки, але тут не зустрінеш ще більші види, які бродять африканським континентом. Азія та Австралія є домівкою для величезних сумчастих, але навіть вони не можуть змагатися з розмірами та об'ємами найбільших наземних тварин світу. Але чому їх так багато саме в Африці? Дослідники дали відповідь, пише IFLScience.

Найбільші тварини та птахи в історії Землі

Відомо, що в Африці мешкають найбільші з наземних тварин, які нині живуть, — африканські саванні слони, найбільші птахи — страуси й найбільші примати — східні горили. Тут також мешкають найвищі наземні тварини — жирафи, а також носороги та бегемоти, які важать понад тонну. Однак це відносно недавні досягнення, якщо врахувати багату історію істот Землі.

За словами вчених, однією з найбільших наземних тварин в історії Землі є Patagotitan mayorum — гігантський завропод, що мешкав на планеті близько 100 мільйонів років тому на території сучасної Аргентини. Найбільшими птахами, які коли-небудь жили, були воістину гігантські слонові птахи, які бродили Мадагаскаром, перш ніж вимерли лише близько 1000 років тому.

Чому в Африці так багато тварин-гігантів?

То чому ж в Африці з'явилися всі сучасні гіганти? За словами вчених, попри те, що Африка постраждала від масових вимирань мегафауни, вимирання там не було таким масштабним, як в інших частинах світу. Коли Homo sapiens вийшов на передній план наприкінці четвертинного періоду, він почав знищувати величезну кількість мегафауни по всьому світу. Водночас африканська мегафауна розвивалася разом із ранніми предками людини та це, як вважається, мало вирішальне значення.

У дослідженні 2024 року вчені виявили, що у тварин палеотропічного регіону — Африки на південь від Сахари та тропічної Азії — спостерігалася нижча частота вимирання, як порівняти з іншими регіонами. Види з інших регіонів, тісніше пов'язані з цими палеотропічними видами, також мали нижчі темпи вимирання.

З іншого боку, було виявлено, що види, які мешкають на островах, види з великим тілом і види з плоскими ногами, мали набагато вищі темпи вимирання в міру того, як ранні люди розселялися з Африки.

У результаті вчені дійшли висновку, що стародавні вимирання в палеотропічному регіоні, спричинені гомінінами, імовірно, могли відфільтрувати види з вразливими комбінаціями ознак, зробивши палеотропічні види та їхніх непалеотропічних родичів стійкішими до пізнішого антропогенного впливу.

Таким чином, спільна еволюція людства та африканської мегафауни зіграла останнім на руку, зробивши тварин більш обережними щодо людей. У результаті вони виявилися більш пристосовані до того, щоб триматися якомога далі від одного з головних хижаків усіх тварин — людей.

