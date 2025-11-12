Планеты могут сами создавать воду во время формирования: обитаемых миров может быть много

Ученые считают, что пригодных для жизни планет в нашей галактике может быть больше, чем предполагается. Это связано с тем, что источник жизни, жидкая вода, может естественным образом образовываться внутри планет.

Исследователи считают, что вода на планеты может попадать не только с помощью астероидов и комет. Она может также образовываться внутри планет в процессе их формирования. Это значит, что вода, необходимая для появления жизни может существовать на многих планетах в нашей галактике Млечный Путь. Это повышает вероятность того, что обитаемых миров может быть больше, чем предполагается. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Много десятилетий ученые спорят о том, каким образом вода попала на Землю. Одни ученые считают, что вода попала на Землю с помощью астероидов и комет. Другие считают, что во версия формирования нашей планеты она уже имела необходимые компоненты для создания воды. До сих пор вторая гипотеза никогда не проверялась в реалистичных лабораторных условиях.

Відео дня

Во время экспериментов, которые имитируют формирование планеты, ученые воссоздали взаимодействие расплавленной горной породы и водорода. Исследование показало, что жидкая вода действительно может образовываться естественным образом на ранних стадиях формирования планет. При этом, как считают ученые, жидкой воды создается очень много. Это значит, что многие планеты в нашей галактике могут иметь жидкую воду, необходимую для появления жизни.

Пока что астрономы обнаружили более 6000 планет вне Солнечной системы в нашей галактике Млечный путь. Большинство эти планет больше Земли, но меньше Нептуна. Хотя таких планет нет в Солнечной системе нет, ученые считают, что они имеют твердую каменистую поверхность и богатую водородом атмосферу. Это сочетание делает данные миры идеальными аналогами для исследования того, как могла образовываться вода на самых ранних стадиях эволюции планет.

Во время экспериментов, которые имитируют формирование планеты, ученые воссоздали взаимодействие расплавленной горной породы и водорода. Иллюстрация Фото: space.com

Чтобы изучить этот процесс ученые создали миниатюрную версию планеты класса суб-Нептун в лаборатории. Во время эксперимента ученые между двумя алмазными пластинами сжали образцы расплавленной, богатой железом горной породы под давлением, которое в 600 000 раз превышает обычное давление на Земле. После этого образцы нагрели до температуры более 4000 градусов Цельсия. Предполагается, что такое давление и температура существуют в недрах формирующейся планеты.

По словам ученых, они получили имитацию важной стадии формирования каменистой планеты, которая окутана толстым слоем водорода. Этот водород удерживает тепло и поддерживает горные породы в расплавленном состоянии миллионы лет. За это время водород и расплавленные породы могут взаимодействовать.

Исследование показало, что водород легко растворяется в расплавленной городе породе, где он вступает в реакцию с оксидами железа, и образует большое количество воды. Таким образом, по словам ученых, исследование показывает, что формирование жидкой воды на планете может не требовать внешних источников.

По слова исследователей, их работа предполагает, что вода может быть не редкой космической случайностью, а неизбежным результатом формирования планет. Таким образом планеты с жидкой водой могут быть более распространенным явлением, чем предполагалось.

Как уже писал Фокус, ученые раскрыли секрет того, как Земля впервые начала "дышать".

Также Фокус писал о том, что ученые прогнозирует появление одной из самых мощных геомагнитных бурь на нашей планете. Это связано с тем, что на Солнце возникла самая мощная вспышка с выбросом плазмы в космос.

Еще Фокус писал о том, что открытие физиков меняет понимание гравитации. Новое исследование бросает вызов нашим представлениям о квантовых полях и о том, как работает классическая гравитация.