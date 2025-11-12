Планети можуть самі створювати воду під час формування: населених світів може бути багато

Учені вважають, що придатних для життя планет у нашій галактиці може бути більше, ніж передбачається. Це пов'язано з тим, що джерело життя, рідка вода, може природним чином утворюватися всередині планет.

Дослідники вважають, що вода на планети може потрапляти не тільки за допомогою астероїдів і комет. Вона може також утворюватися всередині планет у процесі їх формування. Це означає, що вода, необхідна для появи життя, може існувати на багатьох планетах у нашій галактиці Чумацький Шлях. Це підвищує ймовірність того, що населених світів може бути більше, ніж передбачається. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

Багато десятиліть учені сперечаються про те, яким чином вода потрапила на Землю. Одні вчені вважають, що вода потрапила на Землю за допомогою астероїдів і комет. Інші вважають, що у версія формування нашої планети вона вже мала необхідні компоненти для створення води. Досі друга гіпотеза ніколи не перевірялася в реалістичних лабораторних умовах.

Під час експериментів, які імітують формування планети, вчені відтворили взаємодію розплавленої гірської породи та водню. Дослідження показало, що рідка вода дійсно може утворюватися природним чином на ранніх стадіях формування планет. При цьому, як вважають учені, рідкої води створюється дуже багато. Це означає, що багато планет у нашій галактиці можуть мати рідку воду, необхідну для появи життя.

Поки що астрономи виявили понад 6000 планет поза Сонячною системою в нашій галактиці Чумацький шлях. Більшість цих планет більші за Землю, але менші за Нептун. Хоча таких планет немає в Сонячній системі, вчені вважають, що вони мають тверду кам'янисту поверхню і багату воднем атмосферу. Це поєднання робить ці світи ідеальними аналогами для дослідження того, як могла утворюватися вода на ранніх стадіях еволюції планет.

Під час експериментів, які імітують формування планети, вчені відтворили взаємодію розплавленої гірської породи і водню. Ілюстрація Фото: space.com

Щоб вивчити цей процес, учені створили мініатюрну версію планети класу суб-Нептун у лабораторії. Під час експерименту вчені між двома алмазними пластинами стиснули зразки розплавленої, багатої на залізо гірської породи під тиском, який у 600 000 разів перевищує звичайний тиск на Землі. Після цього зразки нагріли до температури понад 4000 градусів Цельсія. Передбачається, що такий тиск і температура існують у надрах планети, що формується.

За словами вчених, вони отримали імітацію важливої стадії формування кам'янистої планети, яка оповита товстим шаром водню. Цей водень утримує тепло і підтримує гірські породи в розплавленому стані мільйони років. За цей час водень і розплавлені породи можуть взаємодіяти.

Дослідження показало, що водень легко розчиняється в розплавленій місті породі, де він вступає в реакцію з оксидами заліза, і утворює велику кількість води. Таким чином, за словами вчених, дослідження показує, що формування рідкої води на планеті може не вимагати зовнішніх джерел.

За словами дослідників, їхня робота припускає, що вода може бути не рідкісною космічною випадковістю, а неминучим результатом формування планет. Таким чином планети з рідкою водою можуть бути більш поширеним явищем, ніж передбачалося.

