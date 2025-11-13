К счастью, все вымерли. В Австралии 55 млн лет назад крокодилы прыгали с деревьев

В Австралии нашли самую древнюю скорлупу яйца крокодила, которые ходили по Земле около 55 млн лет назад. Ученые считают, что эти рептилии прыгали с деревьев на своих жертв.

По словам ученых, найденный странный вид крокодилов жил задолго до того, как на континенте появились современные морские и пресноводные виды. Раскопки в глиняном карьере в городе Мергон в Квинсленде проводятся уже десятилетия, и они показывают, каким был континент, когда был присоединен к Антарктиде и Южной Америке, пишет Independent.

Теперь же ученые обнаружили на месте раскопок древнюю скорлупу крокодиловых яиц. Исследование показало, что яйцо принадлежало очень странному и вымершему виду крокодилов “мекозухины”, которые правили в водоемах 55 млн лет назад.

Этот ранее неизвестный вид теперь получил название Wakkaoolithus godthelpi, как отсылка к коренным народам Вакка-Вакка, на чьей территории была найдена окаменелость.

Відео дня

По словам авторов исследования, некоторые из этих крокодилов достигали 5 метров в длину.

“Это покажется очень странным, но некоторые из этих крокодилов были больше наземными, и охотились в лесах. Некоторые из них, по-видимому, также были полудревесными. Они могли охотиться подобно леопардам – прыгая с деревьев на свою добычу”, - говорит один из авторов исследования из Университета Нового Южного Уэльса Майкл Арчер.

Этот вымерший вид крокодилов откладывал яйца на берегу озер и смог адаптировать репродуктивную систему к меняющимся условиям окружающей среды. В конце концов виду пришлось адаптироваться к пересыханию водоемов и сокращению численность крупной добычи.

Исследователи уверены, что дальнейшие раскопки позволят лучше понять доисторические экосистемы Австралии до того, как она стала независимым континентом.

“Этот лес также был домом для древнейших в мире певчих птиц, древнейших австралийских лягушек и змей, широкого спектра мелких млекопитающих, связанных с Южной Америкой, а также одной из древнейших известных летучих мышей в мире”, - говорит второй автор исследования Майкл Штайн.

По словам руководителя исследования Ксавье Панадес-и-Блас, яичная скорлупа сохраняет микроструктурные и геохимические сигналы, которые говорят о том, какие именно животные их отложили. Также состав скорлупы показывает, где эти виды гнездились и размножались.

Напомним, огромные крокодилы, пожирающие динозавров, появлялись на Земле несколько раз. Гигантские древние крокодилы похожи на ужасающие версии крабов, с некоторым необъяснимым притяжением к одной и той же форме тела. Исследователи обнаружили, что ниша гигантских крокодилов на самом деле была заполнена несколько раз в истории планеты.