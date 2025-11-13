На щастя, всі вимерли. В Австралії 55 млн років тому крокодили стрибали з дерев

В Австралії знайшли найдавнішу шкаралупу яйця крокодила, які ходили по Землі близько 55 млн років тому. Учені вважають, що ці рептилії стрибали з дерев на своїх жертв.

За словами вчених, знайдений дивний вид крокодилів жив задовго до того, як на континенті з'явилися сучасні морські та прісноводні види. Розкопки в глиняному кар'єрі в місті Мергон у Квінсленді проводять уже десятиліття, і вони показують, яким був континент, коли його приєднали до Антарктиди та Південної Америки, пише Independent.

Тепер же вчені виявили на місці розкопок стародавню шкаралупу крокодилових яєць. Дослідження показало, що яйце належало дуже дивному і вимерлому виду крокодилів "мекозухіни", які правили у водоймах 55 млн років тому.

Цей раніше невідомий вид тепер отримав назву Wakkaoolithus godthelpi, як відсилання до корінних народів Вакка-Вакка, на чиїй території було знайдено скам'янілість.

Відео дня

За словами авторів дослідження, деякі з цих крокодилів досягали 5 метрів у довжину.

"Це здасться дуже дивним, але деякі з цих крокодилів були більше наземними, і полювали в лісах. Деякі з них, мабуть, також були напівдеревними. Вони могли полювати подібно до леопардів — стрибаючи з дерев на свою здобич", — говорить один з авторів дослідження з Університету Нового Південного Уельсу Майкл Арчер.

Цей вимерлий вид крокодилів відкладав яйця на березі озер і зміг адаптувати репродуктивну систему до мінливих умов навколишнього середовища. Зрештою виду довелося адаптуватися до пересихання водойм і скорочення чисельності великої здобичі.

Дослідники впевнені, що подальші розкопки дадуть змогу краще зрозуміти доісторичні екосистеми Австралії до того, як вона стала незалежним континентом.

"Цей ліс також був домом для найдавніших у світі співочих птахів, найдавніших австралійських жаб і змій, широкого спектра дрібних ссавців, пов'язаних із Південною Америкою, а також одного з найдавніших відомих кажанів у світі", — каже другий автор дослідження Майкл Штайн.

За словами керівника дослідження Ксав'є Панадес-і-Блас, яєчна шкаралупа зберігає мікроструктурні та геохімічні сигнали, які говорять про те, які саме тварини їх відклали. Також склад шкаралупи показує, де ці види гніздилися і розмножувалися.

Нагадаємо, величезні крокодили, що пожирають динозаврів, з'являлися на Землі кілька разів. Гігантські стародавні крокодили схожі на жахливі версії крабів, з деяким нез'ясовним тяжінням до однієї і тієї ж форми тіла. Дослідники виявили, що ніша гігантських крокодилів насправді була заповнена кілька разів в історії планети.