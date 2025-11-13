Кашалоты умеют то, что ранее считалось уникальным для человека: что это за способность

Исследователи только что обнаружили, что морские гиганты на самом деле умеют издавать звуки, ранее считавшиеся уникальными для человека. Оказалось, что кашалоты могут изменять частоту своих щелчков, чтобы издавать звуки "а" и "и".

Наша планета является домом для огромного количества видов и крупнейшие из них обитают в океане — речь о китах. В последнее время ученые уделяют много времени пониманию того, как китам удается петь свои песни под водой и даже более, исследователи пытаются поговорить с морскими гигантами. Звучит безумно, но это не так уж невероятно, поскольку в последние годы мы все ближе и ближе подходим к разгадке кода их удивительно сложной коммуникации, пишет IFLScience.

Теперь, прослушивая разговоры кашалотов (Physeter macrocephalus), ученым удалось сделать невероятное открытие. Оказалось, что эти морские гиганты используют одинарные и двойные гласные звуки в своих вокализациях. Такое сочетание гласных называется дифтонгом и наличие этой сравнительной особенности в коммуникации китов может перевернуть наше представление о нечеловеческом интеллекте.

По словам основателя и президента проекта CETI Дэвида Грубера, новое открытие открывает новую главу в нашем понимании коммуникации кашалотов. Ученые выяснили, что морские гиганты используют структуры, похожие на гласные и дифтонговые, что ранее считалось уникальным для человека, а также развили совершенно независимый способ произношения гласных.

Разгадка "языка животных"

Изучение коммуникации животных невероятно сложно, поскольку, несмотря на все усилия, ученые попросту не могут не подходить к этому вопросу с предубеждениями, характерными для коммуникации Homo sapiens. Ключевым моментом для проекта CETI — организации, возглавляющей расшифровку вокализации китов — стал поиск способа устранить эти предубеждения.

Одно из таких предубеждений связано с ритмом, поскольку наша речь формируется посредством голосовых связок, которые вибрируют гораздо быстрее, чем звуковые губы, используемые китообразными.

Вокализации кашалотов

Ученые учли эту разницу и заметили нечто любопытное: в вокализациях кашалотов есть четкие закономерности — в результате их можно транскрибировать с помощью человеческих букв. Эти гласные звуки представляли собой щелчки, акцентированные модуляцией частоты звуками "а" и "и".

Более того, исследователи заметили, что эти звуки можно комбинировать, создавая дифтонговый вокальный элемент. Более того, то, что кашалоты используют их структурировано и повторяемо, указывает на то, что эти тонкие корректировки кода на самом деле играют важную роль в коммуникации китов.

Эволюция языковых моделей

Новое открытие, по словам ученых, демонстрирует, что коммуникация кашалотов гораздо более сложна, чем считалось ранее. Более того, она имеет больше общего с человеческой речью, чем мы могли бы предположить. Оно также может способствовать более глубокому пониманию того, как эти структурные элементы речи эволюционировали у животных, как у людей, так и у других.

