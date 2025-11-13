Кашалоти вміють те, що раніше вважалося унікальним для людини: що це за здатність

Дослідники щойно виявили, що морські гіганти насправді вміють видавати звуки, які раніше вважалися унікальними для людини. Виявилося, що кашалоти можуть змінювати частоту своїх клацань, щоб видавати звуки "а" і "і".

Наша планета є домівкою для величезної кількості видів і найбільші з них мешкають в океані — мова про китів. Останнім часом вчені приділяють багато часу розумінню того, як китам вдається співати свої пісні під водою і навіть більше, дослідники намагаються поговорити з морськими гігантами. Звучить божевільно, але це не так уже й неймовірно, оскільки останніми роками ми дедалі ближче й ближче підходимо до розгадки коду їхньої напрочуд складної комунікації, пише IFLScience.

Тепер, прослуховуючи розмови кашалотів (Physeter macrocephalus), ученим вдалося зробити неймовірне відкриття. Виявилося, що ці морські гіганти використовують одинарні та подвійні голосні звуки у своїх вокалізаціях. Таке поєднання голосних називається дифтонгом і наявність цієї порівняльної особливості в комунікації китів може перевернути наше уявлення про нелюдський інтелект.

За словами засновника і президента проєкту CETI Девіда Грубера, нове відкриття відкриває нову главу в нашому розумінні комунікації кашалотів. Вчені з'ясували, що морські гіганти використовують структури, схожі на голосні та дифтонгові, що раніше вважалося унікальним для людини, а також розвинули абсолютно незалежний спосіб вимови голосних.

Розгадка "мови тварин"

Вивчення комунікації тварин неймовірно складне, оскільки, попри всі зусилля, вчені просто не можуть не підходити до цього питання з упередженнями, характерними для комунікації Homo sapiens. Ключовим моментом для проєкту CETI — організації, що очолює розшифровку вокалізації китів — став пошук способу усунути ці упередження.

Одне з таких упереджень пов'язане з ритмом, оскільки наше мовлення формується за допомогою голосових зв'язок, які вібрують набагато швидше, ніж звукові губи, які використовують китоподібні.

Вокалізації кашалотів

Вчені врахували цю різницю і помітили дещо цікаве: у вокалізаціях кашалотів є чіткі закономірності — в результаті їх можна транскрибувати за допомогою людських букв. Ці голосні звуки являли собою клацання, акцентовані модуляцією частоти звуками "а" і "і".

Ба більше, дослідники помітили, що ці звуки можна комбінувати, створюючи дифтонговий вокальний елемент. Ба більше, те, що кашалоти використовують їх структуровано і повторювано, вказує на те, що ці тонкі коригування коду насправді відіграють важливу роль у комунікації китів.

Еволюція мовних моделей

Нове відкриття, за словами вчених, демонструє, що комунікація кашалотів набагато складніша, ніж вважалося раніше. Ба більше, вона має більше спільного з людською мовою, ніж ми могли б припустити. Воно також може сприяти глибшому розумінню того, як ці структурні елементи мови еволюціонували у тварин, як у людей, так і в інших.

