Впервые в истории получена запись кормления детеныша морского гиганта: пьет молоко матери под водой (видео)

Исследователям удалось получить первую в своем роде запись кормления детеныша горбатого кита. Ученые использовали вакуумные камеры, установленные на спинах китов, чтобы впервые запечатлеть этот момент.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для огромного количества вида, в том числе и самых крупных животных в мире — китов. В ходе нового исследования ученым впервые удалось заснять одним из самых трогательных взаимодействий матери и детеныша — кормление детеныша горбатого кита, пишет IFLScience.

Видео было снято в ходе исследования влияния судоходных путей на горбатых китов в заливе Квандамука, Австралия. Отметим, что этот район хорошо известен как важное место отдыха китов и ключевой центр их размножения.

Полевые исследования показали, что в заливе Мортон постоянно регистрируется большое количество матерей с детенышами, а также одиноких китов и даже пар мать-детеныш, которые общаются друг с другом.

Чтобы лучше рассмотреть взаимодействие китов, ученые использовали вакуумные камеры, установленные на спинах горбатых китов, чтобы изучить их поведение. В результате ученым удалось заснять нечто невероятное. По словам соавтора исследования, докторанта Университета Гриффита Стефани Стэк, насколько известно, это первый задокументированный случай использования меток с присоской, оснащенных камерой, на детенышах горбатых китов в Австралии. А также один из немногих в мире наборов данных, объединяющих видео, мелкомасштабные данные о перемещениях и акустические данные о детенышах горбатых китов.

В течение двух сезонов было установлено 13 меток с камерой CATS — примерно в половине случаев камеры зафиксировали кормление детенышей. В общей сложности ученым удалось заснять 35 часов 37 минут мелкомасштабных данных о перемещениях, акустических данных и видео, посвященных детенышам горбатых китов.

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты в дальнейшем будут использованы в потенциальном плане правительства штата по изменению зонирования залива, что потенциально может повлиять на места выкармливания и отдыха китов.

Полученные данные также указывают на то, что залив играет важную роль в жизни китов, а потому требует комплексной оценки его истинной экологической, социальной и культурной ценности, чтобы все это не было утрачено в угоду финансовой выгоде.

