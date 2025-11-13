Уперше в історії отримано запис годування дитинчати морського гіганта: п'є молоко матері під водою (відео)

Дослідникам вдалося отримати перший у своєму роді запис годування дитинчати горбатого кита. Вчені використовували вакуумні камери, встановлені на спинах китів, щоб вперше зафіксувати цей момент.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для величезної кількості видів, зокрема і найбільших тварин у світі — китів. Під час нового дослідження вченим уперше вдалося зняти одну з найбільш зворушливих взаємодій матері та дитинчати — годування дитинчати горбатого кита, пише IFLScience.

Відео було знято під час дослідження впливу судноплавних шляхів на горбатих китів у затоці Квандамука, Австралія. Зазначимо, що цей район добре відомий як важливе місце відпочинку китів і ключовий центр їхнього розмноження.

Польові дослідження показали, що в затоці Мортон постійно реєструється велика кількість матерів з дитинчатами, а також самотніх китів і навіть пар мати-дитинча, які спілкуються один з одним.

Щоб краще розглянути взаємодію китів, вчені використовували вакуумні камери, встановлені на спинах горбатих китів, щоб вивчити їхню поведінку. У результаті вченим вдалося зняти щось неймовірне. За словами співавтора дослідження, докторанта Університету Гріффіта Стефані Стек, наскільки відомо, це перший задокументований випадок використання міток із присоскою, оснащених камерою, на дитинчатах горбатих китів в Австралії. А також один із небагатьох у світі наборів даних, що об'єднують відео, дрібномасштабні дані про переміщення та акустичні дані про дитинчат горбатих китів.

Протягом двох сезонів було встановлено 13 міток з камерою CATS — приблизно в половині випадків камери зафіксували годування дитинчат. Загалом вченим вдалося зняти 35 годин 37 хвилин дрібномасштабних даних про переміщення, акустичних даних і відео, присвячених дитинчатам горбатих китів.

Автори дослідження зазначають, що отримані результати надалі будуть використані в потенційному плані уряду штату щодо зміни зонування затоки, що потенційно може вплинути на місця вигодовування та відпочинку китів.

Отримані дані також вказують на те, що затока відіграє важливу роль у житті китів, а тому потребує комплексного оцінювання її істинної екологічної, соціальної та культурної цінності, щоб усе це не було втрачено на догоду фінансовій вигоді.

