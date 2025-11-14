Мясо мутантов появится в магазинах Канады: это открыло американцам неприятную тайну

Клонированное мясо вскоре появится в канадских продуктовых магазинах без проверки безопасности и маркировки. Любопытно, что этот шаг вызвал возмущение среди американцев, которые узнали пренеприятный секрет.

Министерство здравоохранения Канады недавно отменило политику, согласно которой клонированное мясо классифицировалось как новый продукт питания. Эта политика действовала последние 22 года и требовала предпродажной оценки безопасности — теперь продукты могут продаваться без раскрытия информации, пишет Daily Mail.

Такой шаг вызвал возмущение в США, где аналогичные продукты годами были представлены на полках магазинов без какой-либо маркировки. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило мясо и молоко клонированных коров, свиней и коз, а также их потомство, еще в январе 2008 года.

С тех пор прошло почти два десятилетия, но многие американцы лишь сейчас осознают, что клонированное мясо годами было частью продовольственного снабжения. Многие американцы назвали ситуацию неприемлемой и заявили, что клонированное мясо должно быть, по крайней мере, четко маркировано с указанием его происхождения и метода производства. Другие утверждают, что неосознанно приобрели клонированные продукты, и говорят, что FDA подвело американских потребителей.

Отметим, что многие жители США выступают против употребления клонированного мяса из-за опасений по поводу благополучия животных, безопасности пищевых продуктов, а также по этическим и религиозным соображениям. Противники использования клонированного мяса, как правило, ссылаются на высокий уровень страданий клонированных животных, включая проблемы со здоровьем и выкидыши, а также риск попадания антибиотиков или гормонов в продукты питания. Этические возражения часто включают в себя общее беспокойство по поводу этой технологии и опасения, что она может привести к клонированию человека. Более того, клонированное мясо, как известно, запрещено для производства продуктов питания в Европе.

По словам ученых, процесс производства клонированного мяса животных начинается с создания генетически идентичной копии. Далее клон размножается естественным путем, а его потомство в конечном итоге попадает на полки магазинов.

Министерство здравоохранения Канады планирует внедрить это изменение в следующем году, после того как мясо клонированных животных и их потомство больше не будет классифицироваться как "новые продукты". Это изменением также отменяет требования о предпродажной оценке безопасности, следовательно, позволяет продавать такие продукты без раскрытия информации.

По словам экспертов FDA, решение о продаже клонированного мяса было принято на основании того, что эти продукты существенно не отличаются от традиционных мясных и молочных продуктов — то есть, не требуют специальной маркировки. Это совпадает с аргументацией Министерства здравоохранения Канады.

Сами клонированные животные достаточно редки, а потому эксперты ожидают, что в пищевую цепочку попадет их потомство, а не сами животные.

