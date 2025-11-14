М'ясо мутантів з'явиться в магазинах Канади: це відкрило американцям неприємну таємницю

Клоноване м'ясо незабаром з'явиться в канадських продуктових магазинах без перевірки безпеки та маркування. Цікаво, що цей крок викликав обурення серед американців, які дізналися про неприємний секрет.

Міністерство охорони здоров'я Канади нещодавно скасувало політику, згідно з якою клоноване м'ясо класифікувалося як новий продукт. Ця політика діяла останні 22 роки і вимагала передпродажної оцінки безпеки — тепер продукти можуть продаватися без розкриття інформації, пише Daily Mail.

Такий крок викликав обурення у США, де аналогічні продукти роками були представлені на полицях магазинів без будь-якого маркування. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило м'ясо і молоко клонованих корів, свиней і кіз, а також їхнє потомство, ще в січні 2008 року.

Відтоді минуло майже два десятиліття, але багато американців лише зараз усвідомлюють, що клоноване м'ясо роками було частиною продовольчого постачання. Багато американців назвали ситуацію неприйнятною і заявили, що клоноване м'ясо повинно бути принаймні чітко марковане із зазначенням його походження і методу виробництва. Інші стверджують, що несвідомо придбали клоновані продукти, і кажуть, що FDA підвело американських споживачів.

Зазначимо, що багато жителів США виступають проти вживання клонованого м'яса через побоювання щодо добробуту тварин, безпеки харчових продуктів, а також з етичних і релігійних міркувань. Противники використання клонованого м'яса, як правило, посилаються на високий рівень страждань клонованих тварин, включно з проблемами зі здоров'ям і викиднями, а також на ризик потрапляння антибіотиків або гормонів до продуктів. Етичні заперечення часто містять загальне занепокоєння з приводу цієї технології та побоювання, що вона може призвести до клонування людини. Ба більше, клоноване м'ясо, як відомо, заборонено для виробництва харчів в Європі.

За словами вчених, процес виробництва клонованого м'яса тварин починається зі створення генетично ідентичної копії. Далі клон розмножується природним шляхом, а його потомство в кінцевому підсумку потрапляє на полиці магазинів.

Міністерство охорони здоров'я Канади планує впровадити цю зміну наступного року, після того, як м'ясо клонованих тварин та їхнє потомство більше не класифікуватиметься як "нові продукти". Ця зміна також скасовує вимоги щодо передпродажної оцінки безпеки, отже, дозволяє продавати такі продукти без розкриття інформації.

За словами експертів FDA, рішення про продаж клонованого м'яса було ухвалено на підставі того, що ці продукти суттєво не відрізняються від традиційних м'ясних і молочних продуктів — тобто, не потребують спеціального маркування. Це збігається з аргументацією Міністерства охорони здоров'я Канади.

Самі клоновані тварини досить рідкісні, а тому експерти очікують, що в харчовий ланцюжок потрапить їхнє потомство, а не самі тварини.

