До 88 000 тонн кальмаров в год: какое существо в океане способно истребить такое количество жизни

В новом исследовании ученые выяснили, какое животное в океане потребляет десятки тонн кальмаров ежегодно. К счастью, для популяции кальмаров такое количество является лишь каплей в море.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для огромного количества видов. Исследователи годами пытаются понять взаимосвязь между этими видами и в новом исследовании сосредоточились на изучении того, сколько кальмаров нужно потреблять короткоплавниковым гриндам (Globicephala macrorhynchus) ежедневно для выживания у берегов Гавайев, и достаточно ли этого для поддержания популяции. Считается, что эти знания крайне важны для борьбы за сохранение популяции, пишет PHYS.org.

Ученые из США, Испании, Австралии и Дании обнаружили, что отдельные гавайские короткоплавниковые гринды съедают от 82 до 202 кальмаров в день, что в сумме составляет около 88 000 тонн кальмаров в год для всей популяции. К счастью, для популяции кальмаров это является лишь каплей в море.

Почему ежедневная потребность в пище важна?

Ежедневное потребление пищи — важная часть головоломки жизни, помогающая ученым распознавать, когда вид может оказаться под угрозой из-за сокращения его кормовой базы. Одной из наиболее загадочных групп животных для науки являются гринды, ныряющие на глубину до 1700 метров в поисках пищи — в основном кальмаров.

По словам Уильяма Гофа из Гавайского университета в Маноа, ранее этих животных изучали по всему миру, но о них относительно мало известно в гавайских водах. В новом исследовании они с коллегами решили разгадать эту тайну.

Отслеживание китов

Изначально ученые отправились в Тихий океан, где прикрепили метки с помощью присосок к восьми короткоплавниковым гриндам. Кроме того, ученые использовали дроны, находящиеся на высоте около 25 метров над китами — в результате им удалось определить размер особей.

Подняв метки, которые иногда после отсоединения отцеплялись на расстояние 80 километров, Гоф обнаружил, что киты совершили 118 глубоких погружений, опускаясь на глубину до 864 метров, при этом каждый кит нырял примерно 39 раз в день.

Ученые изучили привычки короткоплавниковых гринд Фото: HIMB Marine Mammal Research Program

Энергетические потребности и потребление кальмаров

Далее команда проанализировала биение хвоста китов при погружении и подсчитала, что короткоплавниковые гриндовые киты расходуют 73,8 кДж/мин энергии при погружении и всего 44,4 кДж/мин на поверхности.

Ученые прислушались к характерным эхолокационным щелчкам на записях гидрофонов, когда киты охотились на кальмаров, и подсчитали, что они потребляют около четырех кальмаров за одно погружение. При этом каждый кальмар обеспечивает около 560 кДж энергии при переваривании. Далее ученые рассчитали, что каждый кит должен съедать от 82 до 202 кальмаров в день, что в суме составляет 73 730 кальмаров в год на одного кита.

Известно, что популяция гринд насчитывает до 8000 особей. В результате ученые подсчитали, что гринды в совокупности потребляют до 88 000 тонн кальмаров в год, что, к счастью, является каплей в море для местной популяции кальмаров.

