До 88 000 тонн кальмарів на рік: яка істота в океані здатна винищити таку кількість життя

У новому дослідженні вчені з'ясували, яка тварина в океані споживає десятки тонн кальмарів щороку. На щастя, для популяції кальмарів така кількість є лише краплею в морі.

Океан вкриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для величезної кількості видів. Дослідники роками намагаються зрозуміти взаємозв'язок між цими видами, і в новому дослідженні зосередилися на вивченні того, скільки кальмарів потрібно споживати короткоплавниковим гриндам (Globicephala macrorhynchus) щодня для виживання біля берегів Гаваїв, і чи достатньо цього для підтримання популяції. Вважається, що ці знання вкрай важливі для боротьби за збереження популяції, пише PHYS.org.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Науковці зі США, Іспанії, Австралії та Данії виявили, що окремі гавайські короткоплавникові гринди з'їдають від 82 до 202 кальмарів на день, що в сумі становить близько 88 000 тонн кальмарів на рік для всієї популяції. На щастя, для популяції кальмарів це є лише краплею в морі.

Чому щоденна потреба в їжі важлива?

Щоденне споживання їжі — важлива частина головоломки життя, що допомагає вченим розпізнавати, коли вид може опинитися під загрозою через скорочення його кормової бази. Однією з найзагадковіших груп тварин для науки є гринди, які пірнають на глибину до 1700 метрів у пошуках їжі — переважно кальмарів.

За словами Вільяма Гофа з Гавайського університету в Маноа, раніше цих тварин вивчали по всьому світу, але про них відносно мало відомо в гавайських водах. У новому дослідженні вони з колегами вирішили розгадати цю таємницю.

Відстеження китів

Спочатку вчені вирушили до Тихого океану, де прикріпили мітки за допомогою присосок до восьми короткоплавникових гриндів. Крім того, вчені використовували дрони, що перебували на висоті близько 25 метрів над китами — в результаті їм вдалося визначити розмір особин.

Піднявши мітки, які іноді після від'єднання відчіплювалися на відстань 80 кілометрів, Гоф виявив, що кити здійснили 118 глибоких занурень, опускаючись на глибину до 864 метрів, при цьому кожен кит пірнав приблизно 39 разів на день.

Учені вивчили звички короткоплавникових гринд Фото: HIMB Marine Mammal Research Program

Енергетичні потреби та споживання кальмарів

Далі команда проаналізувала биття хвоста китів під час занурення і підрахувала, що короткоплавникові гриндові кити витрачають 73,8 кДж/хв енергії під час занурення і лише 44,4 кДж/хв на поверхні.

Учені прислухалися до характерних ехолокаційних клацань на записах гідрофонів, коли кити полювали на кальмарів, і підрахували, що вони споживають близько чотирьох кальмарів за одне занурення. При цьому кожен кальмар забезпечує близько 560 кДж енергії під час перетравлення. Далі вчені розрахували, що кожен кит має з'їдати від 82 до 202 кальмарів на день, що в сумі становить 73 730 кальмарів на рік на одного кита.

Відомо, що популяція гринд налічує до 8000 особин. У результаті вчені підрахували, що гринди в сукупності споживають до 88 000 тонн кальмарів на рік, що, на щастя, є краплею в морі для місцевої популяції кальмарів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що біля берегів Ісландії косатка викрала дитинча круглоголового кита.

Раніше Фокус писав про те, що косаток несподівано помітили з дитинчатами дельфінів: що морські хижаки з ними роблять.