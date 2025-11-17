NASA обнаружило, что космический салат не спасет астронавтов во время полета на Марс

Поддержание нормального уровня здоровья астронавта во время длительных космических миссий – это одна из целей многих исследований. Пища астронавтов играет в этом важную роль. Новое исследование показало, что выращенный в космосе салат не может помочь астронавтам получать достаточное количество кальция.

Ученые из NASA провели исследование, посвященное питанию в космосе и изменению биологии растений и человека в условиях космоса. Ученые провели анализ салата ромэн сорта Outredgeous, выращенного на Международной космической станции (МКС) и на Земле. Выяснилось, что в космическом салате содержится примерно на 30% меньше кальция, чем в земном салате. Но кальций важен для астронавтов, который отправятся на Марс. А в условиях невесомости кости людей теряют кальций. Исследование опубликовано в журнале NPJ Microgravity, пишет Earth.

Ученые сравнили космический салат с контрольными образцами, выращенными на Земле при том же освещении и в то же время. Анализы содержания минералов показали четкие различия между двумя растениями.

Уровень кальция и магния в салате, выращенном на МКС, снижался, уровень калия часто повышался, а уровень железа варьировался. Эти изменения были зафиксированы во время измерения содержания минералов и растительных антиоксидантов.

Космический полет меняет то, как корни растений переносят воду и притягивают минералы, что может нарушить химию клеток. Одним из результатов является снижение уровня фенолов – небольших антиоксидантных молекул, которые помогают растениям справляться с окислительным стрессом. В одном из экспериментов на МКС общее содержание фенолов снизилось, в то время как общая антиоксидантная активность осталась стабильной. Эта тенденция указывает на реакцию на стресс, а не просто на потерю качества пищи.

Ученые также отметили снижение уровня каротиноидов – пигментов, которые поддерживают зрение и иммунитет у человека. Уменьшение количества каротиноидов означает снижение встроенной защиты листьев растений от радиации и яркого света.

Как показало исследование, в космическом салате меняется состав питательных веществ. Учитывая, что во время путешествия на Марс астронавты, будут выращивать растения для пищи, это не очень хорошая новость. В частности, ученые обнаружили что в космическом салате содержится примерно на 30% меньше кальция, чем в земном салате. А кальций необходим для поддержания стабильного состояния костей человека.

Ученые подчеркнули, что миссии на Марс не могут быть безопасными без более глубокого понимания того, как космический полет влияет как на организм человека, так и на растения, употребляемые в пищу.

Если свежие растения содержат меньше кальция и антиоксидантов, то лишь такая диета не сможет компенсировать потерю костной массы. Ученые считают, что нужна генетическая модификация растений, что поможет им содержать дополнительные минералы, полезные для астронавтов.

Но астронавты будут питаться не только растениями. Ферментированные продукты могут содержать витамины, аминокислоты и живые микробы, поддерживающие иммунную систему, говорят ученые.

