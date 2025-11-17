NASA виявило, що космічний салат не врятує астронавтів під час польоту на Марс

Підтримка нормального рівня здоров'я астронавта під час тривалих космічних місій — це одна з цілей багатьох досліджень. Їжа астронавтів відіграє в цьому важливу роль. Нове дослідження показало, що вирощений у космосі салат не може допомогти астронавтам отримувати достатню кількість кальцію.

Вчені з NASA провели дослідження, присвячене харчуванню в космосі та зміні біології рослин і людини в умовах космосу. Вчені провели аналіз салату ромен сорту Outredgeous, вирощеного на Міжнародній космічній станції (МКС) і на Землі. З'ясувалося, що в космічному салаті міститься приблизно на 30% менше кальцію, ніж у земному салаті. Але кальцій важливий для астронавтів, які вирушать на Марс. А в умовах невагомості кістки людей втрачають кальцій. Дослідження опубліковано в журналі NPJ Microgravity, пише Earth.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Учені порівняли космічний салат із контрольними зразками, вирощеними на Землі за того самого освітлення і в той самий час. Аналізи вмісту мінералів показали чіткі відмінності між двома рослинами.

Рівень кальцію і магнію в салаті, вирощеному на МКС, знижувався, рівень калію часто підвищувався, а рівень заліза варіювався. Ці зміни були зафіксовані під час вимірювання вмісту мінералів і рослинних антиоксидантів.

Космічний політ змінює те, як коріння рослин переносять воду і притягують мінерали, що може порушити хімію клітин. Одним із результатів є зниження рівня фенолів — невеликих антиоксидантних молекул, які допомагають рослинам справлятися з окислювальним стресом. В одному з експериментів на МКС загальний вміст фенолів знизився, тоді як загальна антиоксидантна активність залишилася стабільною. Ця тенденція вказує на реакцію на стрес, а не просто на втрату якості їжі.

Вчені також відзначили зниження рівня каротиноїдів — пігментів, які підтримують зір та імунітет у людини. Зменшення кількості каротиноїдів означає зниження вбудованого захисту листя рослин від радіації та яскравого світла.

Як показало дослідження, у космічному салаті змінюється склад поживних речовин. З огляду на те, що під час подорожі на Марс астронавти вирощуватимуть рослини для їжі, це не дуже хороша новина. Зокрема, вчені виявили що в космічному салаті міститься приблизно на 30% менше кальцію, ніж у земному салаті. А кальцій необхідний для підтримки стабільного стану кісток людини.

Учені наголосили, що місії на Марс не можуть бути безпечними без глибшого розуміння того, як космічний політ впливає як на організм людини, так і на рослини, які вживають у їжу.

Якщо свіжі рослини містять менше кальцію та антиоксидантів, то лише така дієта не зможе компенсувати втрату кісткової маси. Учені вважають, що потрібна генетична модифікація рослин, що допоможе їм містити додаткові мінерали, корисні для астронавтів.

Але астронавти харчуватимуться не лише рослинами. Ферментовані продукти можуть містити вітаміни, амінокислоти і живі мікроби, що підтримують імунну систему, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що в астронавтів у космосі виникають серйозні проблеми з носом.

Також Фокус писав про те, що на Місяці виявлено "залізну іржу". Вчені виявили оксиди заліза. Вважалося, що такі мінерали відсутні на Місяці.