Найден неожиданный источник метана на Земле: ранее считалось, он лишь поглощает углерод

В новом исследовании ученые обнаружили, что стволы мангровых деревьев на самом деле не только поглощают углекислый газ, но также и выделяют мощный парниковый газ. Ученые считают, их роль в углеродном цикле планеты придется пересмотреть.

Мангровые экосистемы входят в число самых эффективных систем "голубого углерода" на планете, способных поглощать и хранить огромное количество атмосферного углекислого газа. Однако мангровые леса также выделяют метан, мощный парниковый газ. Ученые считают, что объемы выделяемого метана потенциально частично нивелируют преимущества в смягчении последствий изменения климата, пишет PHYS.org.

Предыдущие исследования преимущественно были сосредоточены на выбросах метана из мангровых почв и водных путей, а потому роль стволов деревьев в качестве путей выбросов и их значение для глобального цикла оставалась в значительной степени неизученной. В новой работе ученые из Южно-Китайского ботанического сада Китайской академии наук решили восполнить этот пробел.

Команда провела глобальную оценку выбросов метана из стволов мангровых деревьев, а также создала полную базу данных об этих выбросах. В ходе исследования ученые объединили данные долгосрочного мониторинга in situ, полученные на нескольких участках мангровых зарослей по всему Китаю, данные глобальных литературных данных и модели машинного обучения.

Этот подход позволил оценить факторы, влияющие на выбросы метана непосредственно из стволов деревьев, а также количественно оценить, как эти выбросы компенсируют способность мангровых деревьев к улавливанию и хранению углерода.

Результаты указывают на то, что стволы мангровых деревьев представляют собой значительный, но ране недооцененный источник метана. Более того, выбросы стволов демонстрируют сильную корреляцию с потоками метана из почвы, что указывает на то, что метан, образующийся в результате анаэробной микробной активности в мангровых почвах, транспортируется вверх через специализированные ткани аэренхимы внутри деревьев.

По словам ученых, полевые наблюдения и изотопный анализ подтвердили предыдущие выводы ученых, обнаружив четкий градиент потока метана по высоте ствола. Данные указывают на то, что выбросы являются максимальными у основания ствола и неуклонно снижаются по мере увеличения высоты.

Данные указывают на то, что стволы мангровых деревьев выделяют около 730,6 гигаграмм (Гг) метана в год. Это компенсирует примерно 16,9% углерода, ежегодно захороненного в мангровых отложениях. Однако с учетом выбросов метана из почвы общие потери могут компенсировать до 27,5% синего углерода.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что оценка выгод от синего углерода исключительно на основе захоронения углерода в отложениях может существенно переоценивать потенциал мангровых экосистем в смягчении последствий глобального потепления планеты.

