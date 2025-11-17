Знайдено несподіване джерело метану на Землі: раніше вважалося, він лише поглинає вуглець

У новому дослідженні вчені виявили, що стовбури мангрових дерев насправді не тільки поглинають вуглекислий газ, а й виділяють потужний парниковий газ. Вчені вважають, їхню роль у вуглецевому циклі планети доведеться переглянути.

Мангрові екосистеми входять до числа найефективніших систем "блакитного вуглецю" на планеті, здатних поглинати й зберігати величезну кількість атмосферного вуглекислого газу. Однак мангрові ліси також виділяють метан, потужний парниковий газ. Вчені вважають, що обсяги метану, що виділяється, потенційно частково нівелюють переваги в пом'якшенні наслідків зміни клімату, пише PHYS.org.

Попередні дослідження переважно були зосереджені на викидах метану з мангрових ґрунтів і водних шляхів, а тому роль стовбурів дерев як шляхів викидів та їхнє значення для глобального циклу залишалася значною мірою невивченою. У новій роботі вчені з Південнокитайського ботанічного саду Китайської академії наук вирішили заповнити цю прогалину.

Команда провела глобальну оцінку викидів метану зі стовбурів мангрових дерев, а також створила повну базу даних про ці викиди. Під час дослідження вчені об'єднали дані довгострокового моніторингу in situ, отримані на кількох ділянках мангрових заростей по всьому Китаю, дані глобальних літературних даних і моделі машинного навчання.

Цей підхід дав змогу оцінити чинники, що впливають на викиди метану безпосередньо зі стовбурів дерев, а також кількісно оцінити, як ці викиди компенсують здатність мангрових дерев до вловлювання і зберігання вуглецю.

Результати вказують на те, що стовбури мангрових дерев являють собою значне, але раніше недооцінене джерело метану. Ба більше, викиди стовбурів демонструють сильну кореляцію з потоками метану з ґрунту, що вказує на те, що метан, який утворюється в результаті анаеробної мікробної активності в мангрових ґрунтах, транспортується вгору через спеціалізовані тканини аеренхіми всередині дерев.

За словами вчених, польові спостереження та ізотопний аналіз підтвердили попередні висновки вчених, виявивши чіткий градієнт потоку метану по висоті стовбура. Дані вказують на те, що викиди є максимальними біля основи стовбура і неухильно знижуються в міру збільшення висоти.

Дані вказують на те, що стовбури мангрових дерев виділяють близько 730,6 гігаграм (Гг) метану на рік. Це компенсує приблизно 16,9% вуглецю, щорічно похованого в мангрових відкладеннях. Однак з урахуванням викидів метану з ґрунту загальні втрати можуть компенсувати до 27,5% синього вуглецю.

Таким чином, учені дійшли висновку, що оцінка вигод від синього вуглецю винятково на основі поховання вуглецю у відкладеннях може істотно переоцінювати потенціал мангрових екосистем у пом'якшенні наслідків глобального потепління планети.

