Атлантиду погубила ужасная трагедия: на дне озера найдены следы древнего затопленного города

Легенда об Антарктиде гласит, что мир может быть усеян затерянными поселениями. Исследователи считают, что им, возможно, удалось обнаружить одно из таких поселений.

Десятилетиями исследователи по всему миру пытаются отыскать затерянную Атлантиду — легенда о затонувшем городе предполагает, что наш мир может быть усеян затопленными городами, скрытыми под толщей воды, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые обнаружили следы "затонувшего города" на дне озера Иссык-Куль в Киргизии. Максимальная глубина огромного соляного озера составляет 668 метров, что делает его восьмым по глубине озером в мире. Однако ученые отмечают, что останки были обнаружены на удивительно небольшой глубине.

В ходе исследования ученые также обнаружили остатки средневекового захоронения, большие керамические сосуды и фрагменты здания из обожженного кирпича. Считается, что ранее в поселении располагались мусульманские молитвенные дома, школы, бани, а, возможно, и мукомольное предприятие, выпекающее хлеб.

Археологи обнаружили следы затерянного города на относительно небольшой глубине под озером Иссык-Куль в Киргизии Фото: Russian Academy of Sciences

Авторы исследования считают, что поселение в прошлом, вероятно, было важным торговым городом. Однако в 15 веке город был утрачен в результате ужасной трагедии, масштаб которой можно сравнить с катастрофой Помпеи. Считается, что обнаруженное поселение было городом или крупным торговым центром.

Отметим, что озеро Иссык-Куль имеет длину около 182 километров, а его ширина составляет около 60 километров. Предыдущие исследования показали, что у озера нет известного стока, хотя некоторые эксперты считают, что водоем соединен с местной рекой-каналом. Расположенным глубоко под землей.

По словам ученых, раскопки проводились на затопленном комплексе Тору-Айгыр на северо-западе озера, важном пункте на древнем торговом пути. Археологи обследовали четыре подводные зоны на очень небольшой глубине от одного до четырех метров у береговой линии озера.

В первой зоне ученые обнаружили многочисленные сооружения из обожженного кирпича, в том числе одно с жерновом — огромным круглым камнем, используемым для дробления и помола зерна. Кроме того, ученые также обнаружили обрушившиеся подводные каменные конструкции и деревянные балки.

Ученые, как сообщается, обнаружили на северо-западе озера "средневековый некрополь" с обожженными кирпичными сооружениями Фото: Russian Academy of Sciences

Предполагается, что в ходе раскопок археологи также обнаружили следы общественного здания, которое, как считается, служило мечетью, баней или школой. В трех других зонах также были обнаружены следы раннего захоронения, мусульманского некрополя 13 века, а также круглые и прямоугольные сооружения из сырцового кирпича.

Также были обнаружены захоронения, сохранившие следы традиционных исламских ритуалов, в том числе: скелеты, обращенные лицом на север к Кибле. В результате, по словам авторов исследования, все находки подтверждают, что в этом месте в прошлом действительно когда-то стоял древний город.

Дополнительные исследования также показали, что древний город, вероятно, был разрушен в результате ужасного землетрясения в начале 15 века, что в конце концов привело к затоплению поселения. К счастью, по словам исследователей, в момент катастрофы местные жители, вероятно, уже покинули поселение.

Любопытно, что после землетрясения население региона резко изменилось, в результате чего богатая средневековая цивилизация поселений прекратила свое существование. После падения цивилизации это место заняли кочевые народы.

