Атлантиду згубила жахлива трагедія: на дні озера знайдено сліди стародавнього затопленого міста

Легенда про Антарктиду свідчить, що світ може бути усіяний загубленими поселеннями. Дослідники вважають, що їм, можливо, вдалося виявити одне з таких поселень.

Десятиліттями дослідники по всьому світу намагаються відшукати загублену Атлантиду — легенда про затонуле місто припускає, що наш світ може бути усіяний затопленими містами, прихованими під товщею води, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені виявили сліди "затонулого міста" на дні озера Іссик-Куль у Киргизії. Максимальна глибина величезного соляного озера становить 668 метрів, що робить його восьмим за глибиною озером у світі. Однак учені зазначають, що останки було виявлено на напрочуд невеликій глибині.

Під час дослідження вчені також виявили залишки середньовічного поховання, великі керамічні посудини й фрагменти будівлі з обпаленої цегли. Вважається, що раніше в поселенні розташовувалися мусульманські молитовні будинки, школи, лазні, а, можливо, і борошномельне підприємство, що випікало хліб.

Археологи виявили сліди загубленого міста на відносно невеликій глибині під озером Іссик-Куль у Киргизії Фото: Russian Academy of Sciences

Автори дослідження вважають, що поселення в минулому, ймовірно, було важливим торговим містом. Однак у 15 столітті місто було втрачено внаслідок жахливої трагедії, масштаб якої можна порівняти з катастрофою Помпеї. Вважається, що виявлене поселення було містом або великим торговим центром.

Зазначимо, що озеро Іссик-Куль має довжину близько 182 кілометрів, а його ширина становить близько 60 кілометрів. Попередні дослідження показали, що озеро не має відомого стоку, хоча деякі експерти вважають, що водойма з'єднана з місцевою річкою-каналом. Розташованим глибоко під землею.

За словами вчених, розкопки проводилися на затопленому комплексі Тору-Айгир на північному заході озера, важливому пункті на стародавньому торговому шляху. Археологи обстежили чотири підводні зони на дуже невеликій глибині від одного до чотирьох метрів біля берегової лінії озера.

У першій зоні вчені виявили численні споруди з обпаленої цегли, зокрема одну з жорном — величезним круглим каменем, який використовували для дроблення і помелу зерна. Крім того, вчені також виявили підводні кам'яні конструкції та дерев'яні балки, що обвалилися.

Учені, як повідомляється, виявили на північному заході озера "середньовічний некрополь" з обпаленими цегляними спорудами Фото: Russian Academy of Sciences

Передбачається, що під час розкопок археологи також виявили сліди громадської будівлі, яка, як вважається, служила мечеттю, лазнею або школою. У трьох інших зонах також було виявлено сліди раннього поховання, мусульманського некрополя 13 століття, а також круглі та прямокутні споруди із сирцевої цегли.

Також було виявлено поховання, що зберегли сліди традиційних ісламських ритуалів, зокрема: скелети, повернуті обличчям на північ до Кіблі. У результаті, за словами авторів дослідження, всі знахідки підтверджують, що в цьому місці в минулому справді колись стояло стародавнє місто.

Додаткові дослідження також показали, що стародавнє місто, ймовірно, було зруйноване внаслідок жахливого землетрусу на початку 15 століття, що врешті-решт призвело до затоплення поселення. На щастя, за словами дослідників, на момент катастрофи місцеві жителі, ймовірно, вже покинули поселення.

Цікаво, що після землетрусу населення регіону різко змінилося, внаслідок чого багата середньовічна цивілізація поселень припинила своє існування. Після падіння цивілізації це місце зайняли кочові народи.

