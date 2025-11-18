Пятьдесят оттенков серого под глазами: темные круги не всегда появляются из-за недосыпания

Недостаток сна влияет на наш организм, а также недосыпания могут быть одной из причин появления мешков под глазами и темных кругов. Но по словам ученых, у мешков под глазами и темных кругов существуют важные различия.

“Темные круги под глазами могут сигнализировать о психологических состояниях, эмоциях или физическом состоянии, таких как усталость, тошнота, сонливость и безразличие, а также о наличии серьезных заболеваний, таких как рак или заболевания печени”, - говорит пластический хирург из Медицинской школы Делла Техасского университета Танудж Накра, пишет Popular Science.

Но это не всегда соответствует реальности. Многие молодые, здоровые люди, которые отлично высыпаются, борются с темными кругами под глазами.

Дело в том, что у нижнего края глазницы расположена важная связка – круговая мышца глаза (ОРВ), которая удерживает кожу под глазами. По словам Накры, некоторые люди просто рождаются с более плотной ОРВ, которая более заметна под кожей, из-за чего появляются темные круги под глазами.

Темные круги также могут проявляться из-за тонкой и слишком светлой кожи под глазами. Именно это может делать круговую мышцу глаза более заметной. Ее темный цвет может быть виден сквозь кожу.

Более плотная ОРВ, бледная кожа и видимая круговая мышца глаза – все это черты, которые могут быть переданы по наследству от родителей. Тем не менее, эти унаследованные темные круги часто несправедливо приписывают последствиям плохого здоровья или сна, объясняет эксперт.

Кроме этого, когда люди едят слишком соленую пищу или плохо высыпаются, их лица могут отекать. По словам экспертов, под лицом человека располагается постоянно меняющаяся дельта кровеносных сосудов и артерий, которые доставляют кислород к тканям.

“Эти артерии, как правило, немного проницаемы, и жидкость из них попадает в ткани. Этот отек может вызывать мешки под глазами и усугублять естественный темный цвет кожи.”, - подчеркивает Накра.

Недостаточный сон — не единственный фактор окружающей среды, который может привести к появлению мешков под глазами. Внешняя кожа и связки отделены слоем жира. Сильное недоедание приводит к потере этого слоя жира, что может усилить видимость подлежащих связок и темных кругов.

В меньшей степени естественное старение может привести к истончению кожи, снижению жировой прослойки и упругости лица, что может усугубить как мешки под глазами, так и темные круги.

Гиперпигментация, при которой одни участки кожи темнее других, также может вызывать темные круги. Клетки, называемые меланоцитами, определяют естественный цвет нашей кожи, вырабатывая пигмент меланин.

“Гиперпигментация в области под глазами может возникнуть из-за воспалений вокруг глаз, воздействия солнца или раздражения”, — говорит Накра. Это означает, что люди с более темной кожей подвержены большему риску развития темных кругов под глазами, связанных с меланином.

Изменение образа жизни может помочь уменьшить отеки. Другой вариант — использовать кремы для глаз, содержащие химические вещества, такие как кофеин, которые уменьшают приток крови к окружающей коже и помогают снять отек.

Если темные круги вызваны особенностями строения лица, варианты более ограничены. Тонкую кожу можно замаскировать консилером, а некоторые дорогие кремы для глаз содержат химические вещества, которые препятствуют прохождению света черезКожа становится более упругой, что ещё больше уменьшает фиолетовый оттенок мышц.

Напомним, ученые рассказали, как недосыпание влияет на организм человека. Многие люди несерьезно относятся ко сну и наивно полагают, что отоспятся на выходных, однако это так не работает. Недостаток сна может негативно повлиять на здоровье.