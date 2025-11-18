П'ятдесят відтінків сірого під очима: темні кола не завжди з'являються через недосипання

Нестача сну впливає на наш організм, а також недосипання можуть бути однією з причин появи мішків під очима і темних кіл. Але за словами вчених, у мішків під очима і темних кіл є важливі відмінності.

"Темні кола під очима можуть сигналізувати про психологічні стани, емоції або фізичний стан, як-от втома, нудота, сонливість і байдужість, а також про наявність серйозних захворювань, як-от рак або захворювання печінки", — каже пластичний хірург із Медичної школи Делла Техаського університету Танудж Накра, пише Popular Science.

Але це не завжди відповідає реальності. Багато молодих, здорових людей, які відмінно висипаються, борються з темними колами під очима.

Річ у тім, що біля нижнього краю очної ямки розташована важлива зв'язка — круговий м'яз ока (КМОВ), яка утримує шкіру під очима. За словами Накри, деякі люди просто народжуються зі щільнішим ОРВ, який більш помітний під шкірою, через що з'являються темні кола під очима.

Темні кола також можуть проявлятися через тонку і занадто світлу шкіру під очима. Саме це може робити круговий м'яз ока більш помітним. Його темний колір може бути видно крізь шкіру.

Більш щільна ГРВ, бліда шкіра і видимий круговий м'яз ока — все це риси, які можуть бути передані у спадок від батьків. Проте ці успадковані темні кола часто несправедливо приписують наслідкам поганого здоров'я або сну, пояснює експерт.

Крім цього, коли люди їдять занадто солону їжу або погано висипаються, їхні обличчя можуть набрякати. За словами експертів, під обличчям людини розташовується постійно мінлива дельта кровоносних судин і артерій, які доставляють кисень до тканин.

"Ці артерії, як правило, трохи проникні, і рідина з них потрапляє в тканини. Цей набряк може викликати мішки під очима і посилювати природний темний колір шкіри", — підкреслює Накра.

Недостатній сон — не єдиний фактор навколишнього середовища, який може призвести до появи мішків під очима. Зовнішня шкіра і зв'язки відокремлені шаром жиру. Сильне недоїдання призводить до втрати цього шару жиру, що може посилити видимість підлеглих зв'язок і темних кіл.

Меншою мірою природне старіння може призвести до витончення шкіри, зниження жирового прошарку і пружності обличчя, що може посилити як мішки під очима, так і темні кола.

Гіперпігментація, за якої одні ділянки шкіри темніші за інші, також може спричиняти темні кола. Клітини, звані меланоцитами, визначають природний колір нашої шкіри, виробляючи пігмент меланін.

"Гіперпігментація в області під очима може виникнути через запалення навколо очей, вплив сонця або подразнення", — каже Накра. Це означає, що люди з темнішою шкірою схильні до більшого ризику розвитку темних кіл під очима, пов'язаних із меланіном.

Зміна способу життя може допомогти зменшити набряки. Інший варіант — використовувати креми для очей, що містять хімічні речовини, такі як кофеїн, які зменшують приплив крові до навколишньої шкіри та допомагають зняти набряк.

Якщо темні кола спричинені особливостями будови обличчя, варіанти більш обмежені. Тонку шкіру можна замаскувати консилером, а деякі дорогі креми для очей містять хімічні речовини, які перешкоджають проходженню світла крізь Шкіра стає більш пружною, що ще більше зменшує фіолетовий відтінок м'язів.

Нагадаємо, вчені розповіли, як недосипання впливає на організм людини. Багато людей несерйозно ставляться до сну і наївно вважають, що відіспляться на вихідних, проте це так не працює. Нестача сну може негативно вплинути на здоров'я.