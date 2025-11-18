На миллиард лет старше прошлого рекордсмена: обнаружена древнейшая форма жизни на Земле

Исследователи обнаружили следы фотосинтетических форм жизни, которые на миллиард лет старше предыдущих образцов. Они считаются древнейшими свидетельствами существования формы жизни, производящей кислород.

Ученые полагают, что им удалось обнаружить одно из древнейших свидетельств существования кислородопроизводящей формы жизни в горных породах в образцах возрастом не менее 2,5 миллиарда лет. Кроме того, команда обнаружила биологические следы в материале возрастом 3,3 миллиарда лет — он также является одним из древнейших образцов, ранее обнаруженных учеными, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Образцы были обнаружены в породах благодаря алгоритмам машинного обучения, которые раскрыли то, что ученые называют химическим "шепотом" в породе. Изначальные биологические молекулы давно деградировали, но их влияние на окружающие окаменелые породы все еще можно обнаружить после того, как породы изменились за несколько эпох с момента образования до обнаружения.

Відео дня

По словам соавтора исследования Кэти Мэлони, доцента Мичиганского государственного университета, древние породы полны любопытных тайн, рассказывающих историю жизни на Земле, однако некоторые фрагменты этого пазла отсутствуют. В новом исследовании они с коллегами использовали сочетание химического анализа и машинного обучения, что позволило выявить биологические подсказки о древней жизни, которые ранее упускались из виду.

В ходе исследования ученые обучили алгоритм машинного обучения распознавать окаменевшие химические следы на фоне следов современных растений и животных, а также органических молекул из метеоритов. Это помогло алгоритму определять наличие этих следов, а также позволило определить, были ли они созданы жизнью с точностью до 90%.

Команда использовала этот метод, чтобы расширить возможности поиска молекулярных следов в гораздо более древних породах. Отметим, что до этого исследования пределом исследований был образец возрастом 1,7 миллиарда лет — это удваивает диапазон исследований. Полученные данные важны не только для изучения жизни на Земле, но также и для выяснения того, могла ли жизнь существовать на древнем Марсе.

По словам ведущего автора исследования, старшего научного сотрудника Института Карнеги, доктора Роберта Хазена, древняя жизнь оставляет не одни лишь окаменелости, но также и химические следы. Используя машинное обучение, ученые теперь могут интерпретировать их. Команда отмечает, что инновационная технология помогла им с коллегами по-новому интерпретировать палеонтологическую летопись глубокого времени, что весьма полезно для поиска жизни за пределами нашей собственной планеты.

Геологические данные указывают на то, что около 2,4 миллиарда лет назад в земной атмосфере начался рост уровня кислорода. Причиной Великого события оксигенации, как его часто называют, являются фотосинтезирующие организмы. Отметим, что существуют свидетельства существования организмов, производящих кислород, и до Великого события оксигенации, однако они требуют дополнительных исследований. Результаты новой работы ученых, вероятно, могут дать больше знаний для понимания того, как такие организмы стали причиной повышения уровня кислорода в земной атмосфере.

Напомним, ранее мы писали о том, что два миллиарда лет ушло на то, чтобы "закачать" в атмосферу Земли кислород.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле совсем не останется кислорода: ученые высчитали время, когда это произойдет.