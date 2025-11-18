На мільярд років старша за минулого рекордсмена: виявлено найдавнішу форму життя на Землі

Дослідники виявили сліди фотосинтетичних форм життя, які на мільярд років старші за попередні зразки. Вони вважаються найдавнішими свідченнями існування форми життя, що виробляє кисень.

Вчені вважають, що їм вдалося виявити одне з найдавніших свідоцтв існування кисневиробничої форми життя в гірських породах у зразках віком щонайменше 2,5 мільярда років. Крім того, команда виявила біологічні сліди в матеріалі віком 3,3 мільярда років — він також є одним із найдавніших зразків, раніше виявлених ученими, пише IFLScience.

Зразки були виявлені в породах завдяки алгоритмам машинного навчання, які розкрили те, що вчені називають хімічний "шепіт" у породі. Початкові біологічні молекули давно деградували, але їхній вплив на навколишні скам'янілі породи все ще можна виявити після того, як породи змінилися за кілька епох від моменту утворення до виявлення.

За словами співавторки дослідження Кеті Мелоні, доцентки Мічиганського державного університету, стародавні породи сповнені цікавих таємниць, що розповідають історію життя на Землі, проте деякі фрагменти цього пазла відсутні. У новому дослідженні вони з колегами використовували поєднання хімічного аналізу та машинного навчання, що дало змогу виявити біологічні підказки про стародавнє життя, які раніше не брали до уваги.

Під час дослідження вчені навчили алгоритм машинного навчання розпізнавати скам'янілі хімічні сліди на тлі слідів сучасних рослин і тварин, а також органічних молекул з метеоритів. Це допомогло алгоритму визначати наявність цих слідів, а також дало змогу визначити, чи були вони створені життям з точністю до 90%.

Команда використала цей метод, щоб розширити можливості пошуку молекулярних слідів у набагато давніших породах. Зазначимо, що до цього дослідження межею досліджень був зразок віком 1,7 мільярда років — це подвоює діапазон досліджень. Отримані дані важливі не тільки для вивчення життя на Землі, але також і для з'ясування того, чи могло життя існувати на стародавньому Марсі.

За словами провідного автора дослідження, старшого наукового співробітника Інституту Карнегі, доктора Роберта Хазена, стародавнє життя залишає не самі лише скам'янілості, а також і хімічні сліди. Використовуючи машинне навчання, вчені тепер можуть інтерпретувати їх. Команда зазначає, що інноваційна технологія допомогла їм з колегами по-новому інтерпретувати палеонтологічний літопис глибокого часу, що вельми корисно для пошуку життя за межами нашої власної планети.

Геологічні дані вказують на те, що близько 2,4 мільярда років тому в земній атмосфері почалося зростання рівня кисню. Причиною Великої події оксигенації, як її часто називають, є організми, що фотосинтезують. Зазначимо, що існують свідчення існування організмів, що виробляють кисень, і до Великої події оксигенації, однак вони потребують додаткових досліджень. Результати нової роботи вчених, ймовірно, можуть дати більше знань для розуміння того, як такі організми стали причиною підвищення рівня кисню в земній атмосфері.

