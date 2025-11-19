Самая крохотная кошка с "кисточкой" на хвосте оказалась застенчивой: их голос записали лишь недавно

Ученые рассказали о самом маленьком представителе семейства кошачьих в Америке — кодкоде. Лишь пять лет назад исследователям впервые удалось записать звуки, издаваемые этими животными.

Кодкод (Leopardus guigna), также известный как гуинья — самая маленькая кошка в Америке и одна из самых крошечных во всем мире. Представители этого вида весьма застенчивы, обитают в Чили и ведут ночной образ жизни, охотясь под покровом растительности, пишет IFLScience.

По словам исследователей, лишь два других вида в мире превосходят кодкода по размеру среди самых маленьких кишек в мире:

кот Жоффруа (Leopardus geoffroyi);

рыже-пятнистый кот (Prionailurus rubiginosus), обитающий на Шри-Ланке, в Индии и Непале.

Предыдущие исследования уже показали, что кодкод весит всего около 2-3 килограммов, причем самцы, как правило, значительно крупнее самок. Представителей этого вида, как правило, легко узнать по характерным коротким ногам, серовато-коричневой шерсти с белым животом и коротким хвостом с черными кольцами и черным кончиком. Впрочем, порой встречаются меланистические особи, шерсть которых полностью черная.

К слову, совсем недавно, в исследовании 2020 году, ученые впервые обнаружили, что кодкоды издают ряд звуков. В результате ученым впервые в истории ужалось зарегистрировать крик этих животных.

Где обитает кодкод?

Кодкоды не только самые крохотные кошачьи в Америке, но также отличаются самым маленьким ареалом обитания: они встречаются только в Чилви и небольшой части Аргентины, где делят часть своего ареала с кошками Жоффруа. Этот вид также встречается на острове Чилоэ у побережья Чили. Простыми словами, кодкоды предпочитают густые лесные местообитания.

Чем питаются кодкоды?

По словам ученых, кодкоды — преимущественно ночные животные, питающиеся различными мелкими млекопитающими, в частности грызунами, а также птицами и рептилиями. Наблюдения также показали, что этот вид питается падалью.

Какие угрозы угрожают кодкоду?

Исследователи отмечают, что сегодня кодкоды считаются видом, вызывающим наименьшие опасение, а их предполагаемая численность оценивается в 26 000-100 000 половозрелых особей.

Наибольшую угрозу для этой популяции представляют потеря и фрагментация среды обитания. Вид также часто гибнет от рук владельцев курятников, чтобы отбить желание питаться падалью, а также в результате сбития животных на дорогах и нападения домашних собак. Еще одной угрозой для вида считаются лесные пожары, поскольку он использует густой растительный покров для выслеживания, размножения и укрытия.

