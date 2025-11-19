Дикие волки научились использовать орудия труда: найдены первые в мире доказательства (видео)

Исследователи считают, что им удалось заснять невероятные кадры, которые являются доказательством того, что дикие волки научились использовать орудия труда. Поведение хищников демонстрирует высокий уровень когнитивных способностей, но ученые все еще спорят.

Удивительные кадры были засняты учеными в Британской Колумбии и, как считается, могут стать доказательством первого в истории случая использования орудий труда дикими волками. На кадрах видно, как два волка тянут за лески ловушек для крабов, чтобы добраться к лакомству. Такое поведение четко демонстрирует высокий уровень когнитивных способностей животных, однако все еще ведутся споры о том, можно ли считать такое поведение именно "использованием орудий труда", пишет IFLScience.

Отметим, что такое поведение впервые было обнаружено в 2023 году, когда представители коренного народа установили ловушки вдоль побережья недалеко от Белла-Белла, пытаясь контролировать нашествие европейских зеленых крабов. Ловушки, в которых наживкой служила сельдь, вскоре начали показывать признаки того, что их взломало и повредило неизвестное животное.

Некоторые ловушки были полностью погружены в воду, а потому изначально предполагалось, что виновниками являются водные существа, например, ластоногие или выдры. Однако в период с 28 по 39 мая 2024 года были установлены другие ловушки, которые выявили нечто совершенно неожиданное.

29 мая было снято видео, на котором волчица подплывала к бую, прикрепленному к затопленной ловушке для крабов, а после тянула ее к берегу. Затем волчица бросила буй и продолжила тянуть леску вверх по берегу, пока ловушка не показалась из воды. В этот момент она нацелилась на чашку с приманкой и проглотила ее содержимое.

По словам авторов нового исследования, такое поведение демонстрирует тонкое понимание многоступенчатой связи между плавающим буем и приманкой внутри скрытой от глаз ловушки. Ученые считают, что волчица поняла, что буй прикреплен к веревке, которая, в свою очередь, прикреплена к невидимой ловушке со съедобной приманкой. Считается, что животное понимало, что эти компоненты необходимо последовательно тянуть, чтобы постепенно извлечь ловушку из воды, а затем получить приманку.

Отметим, что ранее ученым не доводилось наблюдать, как волк достает полностью спрятанную под водой ловушку доя крабов. Однако в видео от 15 февраля 2025 года ученые наблюдали, как волк тянет за леску частично затопленную ловушку. По мнению авторов, такое поведение, вероятно, намекает на "причинно-следственное понимание" и может быть описано как "непоколебимо целенаправленное". Впрочем, до сих пор не ясно, можно ли назвать такое поведение использованием орудия труда.

Дело в том, что несмотря на сложную работу с инструментом, сами волки не отвечали за правильную и эффективную ориентацию между орудием и стимулом. Простыми словами, сами волки не устанавливали ловушки, а лишь тянули веревки. В результате некоторые эксперты считают, что такое поведение технически не может быть описано как "использование инструмента".

Однако исследователи далее предполагают, что сложность этого конкретного типа перетягивания веревки следует признать чем-то особенным, и что, возможно, такое поведение все же можно классифицировать как использование инструмента.

