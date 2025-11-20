Как из фильмов ужасов. На дне Тихого океана найдено золотое яйцо и никто не знает, чье оно

Три года назад ученые обнаружили странное золотое яйцо на дне океана — дыра в оболочке предполагает, что из него кто-то вылупился. С тех пор прошло два года, но ученые до сих пор не знают, что именно прорвалось в этот мир из оболочки.

Странное золотое яйцо было найдено во время 23-дневной экспедиции на глубине около 3300 метров под поверхностью океана у побережья Аляски в Тихом океане. Это место находится так глубоко, что сюда попросту не проникает солнечный свет, а потому ученые использовали дистанционно управляемый подводный аппарат NOAA Ocean Exploration, который и обнаружил странный золотой шар, пишет Science Alert.

Загадочный объект был обнаружен учеными в 2023 году — золотое яйцо было прикреплено к камню, усеянному белыми губками. Диаметр загадочного золотого яйца, по словам ученых, составлял около 10 сантиметров и на нем виднелось отверстие, будто что-то вырвалось из оболочки.

Ученые, сделавшие это открытие все еще не до конца понимали, чем может быть этот объект. Изначально считалось, что золотой шар может быть оболочкой яйца, мертвой губкой или кораллом. Не менее удивительным казалась и дыра в золотом шаре — ученые предположили, что нечто вылупилось из него.

По словам эколога Керри Хауэлл из Плимутского университета в Великобритании, они с коллегами придерживаются версии о яйце — по крайней мере, на это указывает текстура. Исследователи обнаружили, что золотое яйцо оказалось мясистым, и у него отсутствовала какая-либо очевидная анатомия. В нем также было обнаружено отверстие, которое говорит о том, что что-то проникло внутрь или наружу. Однако есть одна загвоздка — обнаруженный объект не похож ни на одно яйцо, которое ученые видели ранее.

Если это действительно яйцо, самым интересным является то, кому оно принадлежит. Во время экспедиции ученые использовали роботизированную руку, чтобы изучить структуру объекта, а также собрать образец для дальнейшего изучения.

Тот факт, что яйцо было само по себе на дне океана, интригует, как и его размер. Дело в том, что яйцекладущие животные, как правило, откладывают икру кладками. Однако ученые обнаружили лишь одно яйцо, что действительно интригует. Что, в самом деле, удивительно: что бы это ни было, этот шар может рассказать нам нечто новое об океанских глубинах и разнообразной жизни, которая там процветает.

По словам ученых, в негостеприимных глубинах океана происходит много такого, чего пока не понимают ученые. Сокрушительное давление и низкие температуры — лишь два фактора, которые мешают человечеству проводить широкомасштабные исследования.

Известно, что океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, но анализ общедоступных данных о глубоководных погружениях за 2025 год показывает, что люди визуально исследовали лишь около 0,001% морского дна. Простыми словами, почти вся крупнейшая экосистема нашей планеты остается неизученной.

