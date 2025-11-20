Як із фільмів жахів. На дні Тихого океану знайдено золоте яйце і ніхто не знає, чиє воно

Три роки тому вчені виявили дивне золоте яйце на дні океану — дірка в оболонці припускає, що з нього хтось вилупився. Відтоді минуло два роки, але вчені досі не знають, що саме прорвалося в цей світ з оболонки.

Дивне золоте яйце було знайдено під час 23-денної експедиції на глибині близько 3300 метрів під поверхнею океану біля узбережжя Аляски в Тихому океані. Це місце розташоване так глибоко, що сюди просто не проникає сонячне світло, а тому вчені використовували дистанційно керований підводний апарат NOAA Ocean Exploration, який і виявив дивну золоту кулю, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Загадковий об'єкт був виявлений вченими у 2023 році — золоте яйце було прикріплене до каменя, усіяного білими губками. Діаметр загадкового золотого яйця, за словами вчених, становив близько 10 сантиметрів і на ньому виднівся отвір, ніби щось вирвалося з оболонки.

Відео дня

Вчені, які зробили це відкриття, все ще не до кінця розуміли, чим може бути цей об'єкт. Спочатку вважалося, що золота куля може бути оболонкою яйця, мертвою губкою або коралом. Не менш дивовижною здавалася і дірка в золотій кулі — вчені припустили, що щось вилупилося з неї.

За словами екологині Керрі Гауелл із Плімутського університету у Великій Британії, вони з колегами дотримуються версії про яйце — принаймні, на це вказує текстура. Дослідники виявили, що золоте яйце виявилося м'ясистим, і в нього була відсутня будь-яка очевидна анатомія. У ньому також було виявлено отвір, який говорить про те, що щось проникло всередину або назовні. Однак є одна заковика — виявлений об'єкт не схожий на жодне яйце, яке вчені бачили раніше.

Якщо це справді яйце, найцікавішим є те, кому воно належить. Під час експедиції вчені використовували роботизовану руку, щоб вивчити структуру об'єкта, а також зібрати зразок для подальшого вивчення.

Той факт, що яйце було саме по собі на дні океану, інтригує, як і його розмір. Річ у тім, що яйцекладучі тварини, як правило, відкладають ікру кладками. Однак учені виявили лише одне яйце, що справді інтригує. Що, справді, дивно: що б це не було, ця куля може розповісти нам щось нове про океанські глибини та різноманітне життя, яке там процвітає.

За словами вчених, у негостинних глибинах океану відбувається багато такого, чого поки що не розуміють науковці. Нищівний тиск і низькі температури — лише два фактори, які заважають людству проводити широкомасштабні дослідження.

Відомо, що океан покриває понад половину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, але аналіз загальнодоступних даних про глибоководні занурення за 2025 рік показує, що люди візуально досліджували лише близько 0,001% морського дна. Простими словами, майже вся найбільша екосистема нашої планети залишається невивченою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на дні океану знайдено дивне "золоте яйце": вчені два роки намагаються розгадати, що це.

Раніше Фокус писав про те, що золоте яйце в океані боляче вдарило по самолюбству вчених: досі не можуть розгадати цю таємницю.