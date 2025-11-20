В юрском периоде что-то происходило с рыбами: ученые нашли только их головы

На территории Германии нашли необычные окаменелости рыб. Заключительная эпоха юрского периода поздняя юра богата на останки множества марлиноподобных морских хищников, известных как аспидоринхи.

Уникальность находки заключалась в том, что в большинстве обнаруженных останков рыбы имелась только голова, прикрепленная к желудочно-кишечному тракту. По словам ученых, такие останки позволяют заглянуть в последние мгновения жизни рыбы, пишет Popular Science.

Открытие было сделано в известняковых отложениях Зольнхофена, которые датируются поздней юрой, примерно 161,5–143,1 миллиона лет назад. Считается, что аспидоринхи плавали в доисторическом океане Тетис. Они напоминали по своему строению современную рыбу-меч или марлина, а также достигали метра и более в длину. Их челюсть была похожа на копье.

В то время аспидоринхи составляли примерно 4% всех известных рыб, которые обитали на архипелаге Зольнхофен. Именно поэтому в этом регионе находят так много окаменелых образцов этих доисторических рыб.

Палеонтологи Мартин Эберт и Мартина Кельбл-Эберт недавно исследовали 343 окаменелости аспидоринха из этого региона. Ученые отметили, то 16% окаменелостей состояли из откушенных голов с прикрепленными к ним внутренностями.

“Судя по форме тела и морфологии плавников, весьма вероятно, что аспидоринх был преследователем. Судя по содержимому желудка, он питался преимущественно мелкими костистыми рыбами (Orthogonicleithridae)”, - говорит Мартин Эберт.

Костистые рыбы – это группа, охватывающая практически всех современных костистых лучеперых рыб.

“Есть свидетельства того, что костистые рыбы были стайными рыбами, и предполагается, что аспидоринх с его длинной мордой возможно, использовал технику охоты, как у современных меченосов”, – добавил он.

Но почему ученые нашли только головы доисторических рыб? По словам ученых, такие останки говорят о том, что хищная рыба стала жертвой доисторической пищевой цепи. Авторы исследования предполагают, что аспидоринхи стали жертвами более крупного хищника.

Известно, что аспидоринхи обычно проглатывали свою добычу целиком, но другие охотники часто кусали своих жертв за хвост, прежде чем разорвать ее на части. Также древние хищники предпочитали отделять голову от более лакомых и питательных кусочков еды.

Авторы считают, что это легко объясняет обилие рыбьих голов и внутренностей, а также отмечают широкий круг возможных подозреваемых, стоящих за обезглавливанием.

“На архипелаге Зольнхофен обитали ихтиозавры, морские крокодилы и даже более крупные плиозавры, для которых это, безусловно, не представляло проблемы”, — подытожил автор исследования.

