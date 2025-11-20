У юрському періоді щось відбувалося з рибами: вчені знайшли тільки їхні голови

На території Німеччини знайшли незвичайні скам'янілості риб. Заключна епоха юрського періоду пізня юра багата на рештки безлічі марлиноподібних морських хижаків, відомих як аспідоринхи.

Унікальність знахідки полягала в тому, що в більшості виявлених решток риби була тільки голова, прикріплена до шлунково-кишкового тракту. За словами вчених, такі останки дають змогу зазирнути в останні миті життя риби, пише Popular Science.

Відкриття було зроблено у вапнякових відкладеннях Зольнхофена, які датуються пізньою юрою, приблизно 161,5-143,1 мільйона років тому. Вважається, що аспідоринхи плавали в доісторичному океані Тетіс. Вони нагадували за своєю будовою сучасну рибу-меч або марліна, а також досягали метра і більше в довжину. Їхня щелепа була схожа на спис.

На той час аспідоринхи становили приблизно 4% усіх відомих риб, які мешкали на архіпелазі Зольнхофен. Саме тому в цьому регіоні знаходять так багато скам'янілих зразків цих доісторичних риб.

Відео дня

Палеонтологи Мартін Еберт і Мартіна Кельбл-Еберт нещодавно досліджували 343 скам'янілості аспідоринха з цього регіону. Науковці зазначили, що 16% скам'янілостей складалися з відкушених голів із прикріпленими до них нутрощами.

"Судячи за формою тіла і морфологією плавників, досить імовірно, що аспідорінх був переслідувачем. Судячи з вмісту шлунка, він харчувався переважно дрібними костистистими рибами (Orthogonicleithridae)", — каже Мартін Еберт.

Костисті риби — це група, що охоплює практично всіх сучасних костистих променеперих риб.

"Є свідчення того, що костисті риби були зграйними рибами, і припускають, що аспідорінх з його довгою мордою, можливо, використовував техніку полювання, як у сучасних мечоносів", — додав він.

Але чому вчені знайшли тільки голови доісторичних риб? За словами вчених, такі останки говорять про те, що хижа риба стала жертвою доісторичного харчового ланцюга. Автори дослідження припускають, що аспідоринхи стали жертвами більшого хижака.

Відомо, що аспідоринхи зазвичай проковтували свою здобич цілком, але інші мисливці часто кусали своїх жертв за хвіст, перш ніж розірвати її на частини. Також стародавні хижаки воліли відокремлювати голову від більш ласих і поживних шматочків їжі.

Автори вважають, що це легко пояснює велику кількість риб'ячих голів і нутрощів, а також наголошують на широкому колі можливих підозрюваних, які стоять за обезголовленням.

"На архіпелазі Зольнхофен мешкали іхтіозаври, морські крокодили і навіть більші пліозаври, для яких це, безумовно, не становило проблеми", — підсумував автор дослідження.

Нагадаємо, знайдено найдавніші скам'янілості у світі. Нові скам'янілості були виявлені вченими недалеко від міста Сідмут у Девоні і тепер вважаються найдавнішими з коли-небудь виявлених скам'янілостей. Аналіз показує, що скам'янілим кісткам понад 241 мільйон років.