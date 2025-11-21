Весом не более 150 граммов: ученые назвали самую крохотную обезьяну в мире

Наша планета является домом для огромного количества видов, в том числе и самых крохотных обезьян в мире. По словам ученых, речь идет о пальчиковых обезьянах — крошечных, болтливых и очаровательных.

Пальчиковые обезьянки — крохотные очаровательные животные, которые также известны как карликовые игрунки. По словам исследователей, существует два вида пальчиковых обезьянок: северная карликовая игрунка (Cebuella pygmaea) и восточная карликовая игрунка (Cebuella niveiventris), пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Где обитают самые маленькие обезьяны в мире?

Оба вида пальчиковых обезьянок обитают в бассейне Амазонки в Бразилии, а также в Эквадоре, Колумбии, Боливии и Перу. Животные предпочитают леса у берегов рек и передвигаются в густой растительности подлеска. Карликовые игрунки очень шумные и используют множество различных звуков для общения друг с другом в густом лесу.

Відео дня

Какого размера пальчиковые обезьянки?

По словам исследователе, крошечные обезьянки, как правило, достигают в длину всего 12016 сантиметров и весят от 85 до 140 граммов. У них оранжево-коричневый мех с полосатым рисунком, известным как агути. Их хвосты длиннее тела и помогают игрункам сохранять равновесие в джунглях.

Чем питаются пальчиковые обезьянки?

Род Cebuella — специализированный вид, питающийся смолой деревьев, с адаптациями, позволяющими животным прогрызть отверстия в деревьях, чтобы добраться до камеди или древесного сока. Пальчиковые обезьяны также питаются мелкими насекомыми и фруктами.

Из-за своих размеров игрунки являются добычей для таких хищников, как орлы, ястребы и змеи. Представители этого вида живут семейными группами до девяти обезьян с одной парой — это помогает им защищаться в лесу, поскольку больше сородичей могут заметить любую опасность.

Период беременности составляет около 4,5 месяца, и у самки часто рождаются двойня. Об этих новых членах семьи заботятся отец и старшие братья и сестры, а взрослые особи носят их на спинах.

Молодые игрунки отнимаются от груди примерно в 3 месяца, но могут оставаться с родителями около двух лет Фото: Shutterstock

Уязвимое положение

К сожалению, по словам ученых, оба вида крохотных обезьян сегодня считаются уязвимыми к вымиранию. Считается, что численность популяции северной карликовой игрунки за последние три поколения сократилась на 30% из-за ухудшения качества среды обитания из-за вырубки лесов и прямой охоты.

Наибольшую угрозу для вида представляет вырубка лесов для добычи полезных ископаемых, добычи нефти и создания пальмовых плантаций. Кроме того, животные часто становятся объектами незаконной торговли.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые научили обезьян принимать нужные решения с помощью микрочипа.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые вырастили гибрид обезьяны и человека.