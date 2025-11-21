Вагою не більше 150 грамів: учені назвали найкрихітнішу мавпу у світі

Наша планета є домівкою для величезної кількості видів, зокрема й найкрихітніших мавп у світі. За словами вчених, йдеться про пальчикових мавп — крихітних, балакучих і чарівних.

Пальчикові мавпочки — крихітні чарівні тварини, які також відомі як карликові ігрунки. За словами дослідників, існує два види пальчикових мавпочок: північна карликова ігрунка (Cebuella pygmaea) і східна карликова ігрунка (Cebuella niveiventris), пише IFLScience.

Де мешкають найменші мавпи у світі?

Обидва види пальчикових мавпочок мешкають у басейні Амазонки в Бразилії, а також в Еквадорі, Колумбії, Болівії та Перу. Тварини віддають перевагу лісам біля берегів річок і пересуваються в густій рослинності підліска. Карликові ігрунки дуже галасливі й використовують безліч різних звуків для спілкування один з одним у густому лісі.

Якого розміру пальчикові мавпочки?

За словами дослідника, крихітні мавпочки, як правило, досягають у довжину всього 12016 сантиметрів і важать від 85 до 140 грамів. У них оранжево-коричневе хутро зі смугастим малюнком, відомим як агуті. Їхні хвости довші за тіло і допомагають ігрункам зберігати рівновагу в джунглях.

Чим харчуються пальчикові мавпочки?

Рід Cebuella — спеціалізований вид, що харчується смолою дерев, з адаптаціями, що дозволяють тваринам прогризти отвори в деревах, щоб дістатися до камеді або деревного соку. Пальчикові мавпи також харчуються дрібними комахами та фруктами.

Через свої розміри ігрунки є здобиччю для таких хижаків, як орли, яструби та змії. Представники цього виду живуть сімейними групами до дев'яти мавп з однією парою — це допомагає їм захищатися в лісі, оскільки більше родичів можуть помітити будь-яку небезпеку.

Період вагітності становить близько 4,5 місяця, і в самки часто народжуються двійнята. Про цих нових членів сім'ї дбають батько і старші брати та сестри, а дорослі особини носять їх на спинах.

Молоді ігрунки віднімаються від грудей приблизно в 3 місяці, але можуть залишатися з батьками близько двох років Фото: Shutterstock

Вразливе становище

На жаль, за словами вчених, обидва види крихітних мавп сьогодні вважаються вразливими до вимирання. Вважається, що чисельність популяції північної карликової ігрунки за останні три покоління скоротилася на 30% через погіршення якості середовища проживання через вирубку лісів і пряме полювання.

Найбільшу загрозу для виду становить вирубка лісів для видобутку корисних копалин, видобутку нафти й створення пальмових плантацій. Крім того, тварини часто стають об'єктами незаконної торгівлі.

