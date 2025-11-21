Почти на всех континентах Земли пауки ловят и поедают летучих мышей: исключение — Антарктида (видео)

Не секрет, что большинство летучих мышей по всему мире питаются насекомыми, в том числе и пауками. Но теперь ученые обнаружили, что и пауки на самом деле могут поедать летучих мышей.

Если вы когда-то интересовались летучими мышами, вам, скорее всего, известно, что около 70% видов летучих мышей — насекомоядные. Некоторые из них способны потреблять сотни насекомых в час, а другие за одну ночь охоты поглощают до трети своего веса. Некоторые виды, как известно, также питаются пауками, хотя они и не являются их основным источником пищи. Но оказывается, пауки, возможно, в знак солидарности со своими эволюционными собратьями, способны время от времени поедать летучих мышей, пишет IFLScience.

Ранее ученые уже заметили, что пауки поедают мертвых летучих мышей, однако предполагалось, что это лишь акт некрофагии — простыми словами, пауки попросту поедают трупы животных, которых они не убивали сами. Однако в 2013 году ученые обнаружили не менее 50 случаев поимки и поедания летучих мышей пауками. Обобщив данные из литературы, команда обнаружила, что летучие мыши подвергались нападениям пауков на всех континентах мира, за исключением Антарктиды.

Какие пауки поедают летучих мышей?

По словам Женевьевы Керр из Университета Саншайн-Кост, пауки, ловящие летучих мышей, относятся к семействам аранеоморфных ephilidae (золотистые пауки-кругопряды), Araneidae (пауки-кругопряды), Sparassidae (пауки-охотники) и семейству мигаломорфных Theraphosidae (птицееды). Кроме того, ученые зафиксировали попытку поедания аранеоморфного паука-охотника из семейства Pisauridae (пауки-рыболовы). Любопытно, что 73% всех известных случаев поимки летучих мышей были связаны с пауками-кругопрядами, 15% Pisauridae (пауки-рыболовы). с неопознанными пауками, строящими паутину, и 12% Pisauridae (пауки-рыболовы) с паукамиохотниками.

Лидеры по поеданию летучих мышей

Лидерами в категории "самые потребляемые летучие мыши" являются гигантские кругопряды рода Nephila (Nephilidae). Впрочем, это не слишком удивительно, учитывая прочность паутины.

По словам Керр, они с коллегами обнаружили, что золотистые кругопряды производят особенно прочную паутину, а более крупные пауки из тропических лесов, способные достигать 20 см в диаметре, производят самую прочную, но при этом и тонкую паутину. Авторы отмечают, что прочность паутине придает внешний каркас, известный как "драглайновый шелк".

В ходе исследования ученые обнаружили, что некоторые виды гигантских кругопрядов ловят и поедают летучих мышей с помощью этих сетей. Наблюдения уже показали, что в определенных местах, где концентрируются самки, строятся несколько паутин, соединенных друг с другом — в результате чего площадь паутины может достигать нескольких квадратных метров. Из 15 видов рода Nephila только два вида — Nephila clavipes и Nephila pilipes — до сих пор известны своей охотой на летучих мышей. Однако можно предположить, что другие представители рода Nephila также ловят летучих мышей

Еще одним видом, питающимся летучими мышами являются птицееды. Ученые также заметили случаи, когда летучие мыши попали в паутину и погибали, но не были съедены пауками. Следует отметить, неясно, все ли случаи поедания летучих мышей были результатом хищничества или просто случайной поимки.

По словам команды, они обнаружили, что некоторые летучие мыши, запутавшиеся в паутине, были убиты и съедены пауками, тогда как в других случаях запутавшиеся летучие мыши не были съедены пауками. В нескольких случаях, когда мертвые летучие мыши были обнаружены в паутине, невозможно было определить, было ли это нападение хищником, поскольку летучие мыши были обезвожены. В других случаях были замечены пауки, пытающиеся убить летучих мышей.

В другом недавнем исследовании, проведенном командой в Великобритании, было обнаружено, что ложная вдова убила и съела маленького детеныша летучей мыши. Хотя трудно представить себе, как пауки охотятся на таких сравнительно крупных млекопитающих, возможно, это не так уж и удивительно.

