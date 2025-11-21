Майже на всіх континентах Землі павуки ловлять і поїдають кажанів: виняток — Антарктида (відео)

Не секрет, що більшість кажанів у всьому світі харчуються комахами, зокрема й павуками. Але тепер учені виявили, що і павуки насправді можуть поїдати кажанів.

Якщо ви колись цікавилися кажанами, вам, найімовірніше, відомо, що близько 70% видів кажанів — комахоїдні. Деякі з них здатні споживати сотні комах на годину, а інші за одну ніч полювання поглинають до третини своєї ваги. Деякі види, як відомо, також харчуються павуками, хоча вони й не є їхнім основним джерелом їжі. Але виявляється, павуки, можливо, на знак солідарності зі своїми еволюційними побратимами, здатні час від часу поїдати кажанів, пише IFLScience.

Раніше вчені вже помітили, що павуки поїдають мертвих кажанів, проте передбачалося, що це лише акт некрофагії — простими словами, павуки просто поїдають трупи тварин, яких вони не вбивали самі. Однак у 2013 році вчені виявили щонайменше 50 випадків упіймання і поїдання кажанів павуками. Узагальнивши дані з літератури, команда виявила, що кажани зазнавали нападів павуків на всіх континентах світу, за винятком Антарктиди.

Які павуки поїдають кажанів?

За словами Женев'єви Керр з Університету Саншайн-Кост, павуки, які ловлять кажанів, належать до родин аранеоморфних ephilidae (золотисті павуки-кругопряди), Araneidae (павуки-кругопряди), Sparassidae (павуки-мисливці) та сімейства мігаломорфних Theraphosidae (птахоїди). Крім того, вчені зафіксували спробу поїдання аранеоморфного павука-мисливця з родини Pisauridae (павуки-рибалки). Цікаво, що 73% усіх відомих випадків упіймання кажанів було пов'язано з павуками-кругопрядами, 15% Pisauridae (павуки-рибалки) — з нерозпізнаними павуками, що будують павутину, та 12% Pisauridae (павуки-рибалки) — з павуками-мисливцями.

Лідери з поїдання кажанів

Лідерами в категорії "найбільш споживані кажани" є гігантські кругопряди роду Nephila (Nephilidae). Утім, це не надто дивно, з огляду на міцність павутини.

За словами Керр, вони з колегами виявили, що золотисті кругопряди виробляють особливо міцне павутиння, а більші павуки з тропічних лісів, здатні досягати 20 см у діаметрі, виробляють найміцнішу, але водночас і найтоншу павутину. Автори зазначають, що міцність павутині надає зовнішній каркас, відомий як "драглайновий шовк".

Під час дослідження вчені виявили, що деякі види гігантських кругопрядів ловлять і поїдають кажанів за допомогою цих сіток. Спостереження вже показали, що в певних місцях, де концентруються самки, будуються кілька павутин, з'єднаних одна з одною, — внаслідок чого площа павутиння може сягати кількох квадратних метрів. З 15 видів роду Nephila тільки два види — Nephila clavipes і Nephila pilipes — досі відомі своїм полюванням на кажанів. Однак можна припустити, що інші представники роду Nephila також ловлять кажанів

Ще одним видом, що харчується кажанами, є птахоїди. Вчені також помітили випадки, коли кажани потрапляли в павутину і гинули, але не були з'їдені павуками. Слід зазначити, незрозуміло, чи всі випадки поїдання кажанів були результатом хижацтва або просто випадкового упіймання.

За словами команди, вони виявили, що деякі кажани, які заплуталися в павутині, були вбиті та з'їдені павуками, тоді як в інших випадках заплутаних кажанів не з'їдали павуки. У кількох випадках, коли мертві кажани були виявлені в павутині, неможливо було визначити, чи був це напад хижаком, оскільки кажани були зневоднені. В інших випадках були помічені павуки, які намагалися вбити кажанів.

В іншому недавньому дослідженні, проведеному командою у Великій Британії, було виявлено, що хибна вдова вбила і з'їла маленьке дитинча кажана. Хоча важко уявити собі, як павуки полюють на таких порівняно великих ссавців, можливо, це не так вже й дивно.

